россияне ранили двух медиков на Херсонщине

В результате обстрелов российских войск в Херсонской области за минувшие сутки ранены 9 человек, в том числе двое медиков. Враг ударил по критической инфраструктуре, жилым домам и технике. Об этом сообщили во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.

Детали

В Херсонской громаде "в результате российских вражеских обстрелов за минувшие сутки 4 человека, двое из них - медики, которые прибыли к больному на вызов, получили ранения средней степени тяжести", сообщил Мрочко.

В целом в Херсонской области за минувшие сутки из-за вражеских обстрелов, по данным ОВА, 9 раненых.

"Из-за российской агрессии 9 человек получили ранения", - написал Прокудин.

По данным Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Камышаны, Инженерное, Днепровское, Ингулец, Чернобаевка, Понятовка, Кизомыс, Белозерка, Станислав, Никольское, Берислав, Красный Маяк, Нововоронцовка, Качкаровка, Республиканец, Новокаиры, Новоберислав, Томарино, Шляховое и Золотая Балка.

российские военные, по его словам, попали в объект критической инфраструктуры и админздания; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 12 частных домов. Также оккупанты повредили гаражи, хозяйственную постройку, газопровод, водопровод, частные автомобили, автобус, карету "скорой" и сельскохозяйственную технику.

"Силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией нашей области 1 ударный беспилотник типа "Shahed-131/136", - указал Прокудин.

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