В Херсоне горожан предупредили о дистанционном минировании территорий россиянами: где может быть опасно
Киев • УНН
Российские войска все чаще прибегают к дистанционному минированию на Херсонщине. В прибрежной зоне Херсона и на дорогах между населенными пунктами зафиксировано несколько случаев разбрасывания мин.
На Херсонщине российские войска все чаще войска прибегают к дистанционному минированию территорий. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
По словам Мрочко, за последнее время зафиксировано несколько случаев разбрасывания мин в прибрежной зоне Херсона, на дорогах между населенными пунктами.
Он также подчеркнул, что уровень опасности возрастет, когда на земле будет много опавших листьев.
С целью привлечения внимания местных жителей работники гражданской защиты населения установили предупредительные таблички о минной опасности в парках города, расположенных в прибрежной зоне и которые потенциально могут быть заминированы врагом дистанционно. Это парки Славы и Шевченковский. Следующие - «Херсонская крепость» и Приднепровский парк
Напомним,
Представитель Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников, предупредил, что россияне маскируют мины под мусор или листья.