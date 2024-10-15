В Херсоне горожан предупредили о дистанционном минировании территорий россиянами: где может быть опасно

На Херсонщине российские войска все чаще войска прибегают к дистанционному минированию территорий. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

По словам Мрочко, за последнее время зафиксировано несколько случаев разбрасывания мин в прибрежной зоне Херсона, на дорогах между населенными пунктами.

Он также подчеркнул, что уровень опасности возрастет, когда на земле будет много опавших листьев.

С целью привлечения внимания местных жителей работники гражданской защиты населения установили предупредительные таблички о минной опасности в парках города, расположенных в прибрежной зоне и которые потенциально могут быть заминированы врагом дистанционно. Это парки Славы и Шевченковский. Следующие - «Херсонская крепость» и Приднепровский парк