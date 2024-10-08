На Херсонщині зросла загроза мінування дронами: ворог маскує міни
Київ • УНН
Окупанти використовують дрони для скидання замаскованих мін-"пелюсток" у місцях скупчення людей на Херсонщині. Зафіксовані випадки маскування мін під сміття або листя для ускладнення виявлення.
На Херсонщині зросла загроза дистанційного мінування. Противник використовують дрони для скидання мін -"пелюсток". Про це повідомляє "Ми-Україна", передає УНН.
Деталі
За словами речника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, нещодавно зафіксовані випадки, коли міни маскують під сміття або листя. Ворожі війська обвалюють їх у листі та клеї, щоб ускладнити виявлення, особливо восени. Дрони скидають ці небезпечні предмети в місцях скупчення людей, що підвищує ризик для цивільного населення.
Це не лише в Херсоні. Випадки виявлення мін-"пелюсток" також зафіксовані в Станіславі та Олександрівці
Він закликав мешканців бути особливо обережними, уважно дивитися під ноги та не дозволяти дітям гуляти на вулиці без нагляду, особливо в прибережних зонах.
росіяни атакували Херсонщину: поранено 58-річного чоловіка08.10.24, 19:08 • 15396 переглядiв