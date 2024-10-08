росіяни атакували Херсонщину: поранено 58-річного чоловіка
Київ • УНН
У Херсонській області внаслідок атаки російського дрона поранено 58-річного чоловіка. Постраждалий отримав вибухову травму, уламкове поранення лівої та перелом правої ноги, його доставлено до лікарні.
Надвечір, 8 жовтня, росіяни вчергове атакували Херсонщину. Внаслідок скиду вибухівки з дрона поранено 58-річного чоловіка. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
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Внаслідок чергового скиду ворогом вибухівки з дрона в Антонівці поранено 58-річного чоловіка. Його доставили до лікарні. У потерпілого діагностували вибухову травму, уламкове поранення лівої та перелом правої ноги
За його словами, постраждалому надається необхідна медична допомога.
Ворог масовано обстріляв селище на Херсонщині: було близько 8 "прильотів", є постраждалий08.10.24, 15:04 • 13199 переглядiв