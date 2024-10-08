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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне атаковали Херсонскую область: ранен 58-летний мужчина

россияне атаковали Херсонскую область: ранен 58-летний мужчина

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 16:08  •  1427 просмотра

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В Херсонской области в результате атаки российского дрона ранен 58-летний мужчина. Пострадавший получил взрывную травму, осколочное ранение левой и перелом правой ноги, он доставлен в больницу.

К вечеру, 8 октября, россияне в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате сброса взрывчатки с дрона ранен 58-летний мужчина. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

В результате очередного сброса врагом взрывчатки с дрона в Антоновке ранен 58-летний мужчина. Его доставили в больницу. У пострадавшего диагностировали взрывную травму, осколочное ранение левой и перелом правой ноги

- рассказал председатель МВА. 

По его словам, пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Враг массированно обстрелял поселок на Херсонщине: было около 8 "прилетов", есть пострадавший8 октября 2024, 12:04 • 9943 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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