россияне атаковали Херсонскую область: ранен 58-летний мужчина
Киев • УНН
В Херсонской области в результате атаки российского дрона ранен 58-летний мужчина. Пострадавший получил взрывную травму, осколочное ранение левой и перелом правой ноги, он доставлен в больницу.
К вечеру, 8 октября, россияне в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате сброса взрывчатки с дрона ранен 58-летний мужчина. Об этом заявил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
В результате очередного сброса врагом взрывчатки с дрона в Антоновке ранен 58-летний мужчина. Его доставили в больницу. У пострадавшего диагностировали взрывную травму, осколочное ранение левой и перелом правой ноги
По его словам, пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.
Враг массированно обстрелял поселок на Херсонщине: было около 8 "прилетов", есть пострадавший8 октября 2024, 12:04 • 9943 просмотра