Враг массированно обстрелял поселок на Херсонщине: было около 8 "прилетов", есть пострадавший
Киев • УНН
Российские войска нанесли массированный удар по поселку Зеленовка в Херсонской области. Зафиксировано около 8 «прилетов», пострадал 42-летний мужчина, который получил множественные травмы.
В Херсонской области под массированными вражескими ударами российских войск оказалось село Зеленовка. Зафиксировано около 8 "прилетов", пострадал человек. Об этом сообщил председатель МВА Роман Мрочко, передает УНН.
Российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Зеленовке. Было около 8 "прилетов". Под огнем находились жилые дома. После обстрела возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали
По его словам, в результате обстрела рф мужчина 42 лет получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию и осколочное ранение спины. Медики оказали ему помощь на месте. На момент вражеской атаки пострадавший был на улице.
Войска рф дистанционно разбрасывают противопехотные мины в Херсоне - МВА7 октября 2024, 16:45 • 14823 просмотра