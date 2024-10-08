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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг массированно обстрелял поселок на Херсонщине: было около 8 "прилетов", есть пострадавший

Враг массированно обстрелял поселок на Херсонщине: было около 8 "прилетов", есть пострадавший

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 12:04  •  6402 просмотра

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Российские войска нанесли массированный удар по поселку Зеленовка в Херсонской области. Зафиксировано около 8 «прилетов», пострадал 42-летний мужчина, который получил множественные травмы.

В Херсонской области под массированными вражескими ударами российских войск оказалось село Зеленовка. Зафиксировано около 8 "прилетов", пострадал человек. Об этом сообщил председатель МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Зеленовке. Было около 8 "прилетов". Под огнем находились жилые дома. После обстрела возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали

- написал Мрочко.

По его словам, в результате обстрела рф мужчина 42 лет получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию и осколочное ранение спины. Медики оказали ему помощь на месте. На момент вражеской атаки пострадавший был на улице.

Войска рф дистанционно разбрасывают противопехотные мины в Херсоне - МВА7 октября 2024, 16:45 • 14823 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
khersonskaya-oblastХерсонская область