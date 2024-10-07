Войска рф дистанционно разбрасывают противопехотные мины в Херсоне - МВА

Сегодня, 7 октября, подтверждено несколько случаев дистанционного минирования в Днепровском районе Херсона. Враг разбрасывает на дорогах мины - «лепестки».

Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

За сегодня подтверждено несколько случаев дистанционного минирования в Днепровском районе Херсона. Враг разбрасывает на дорогах мины - «лепестки». Это распространенная противопехотная мина. Приближаться к ней очень опасно. Мина небольшая, размером с ладонь, зеленого или коричневого цвета. Может взорваться, если к ней прикоснуться. И сама по себе - сообщил Мрочко.

Он подчеркнул, что приближаться к мине категорически запрещено, а в случае ее обнаружения звонить «101».

Напомним,

В результате российского авиаудара по Херсону пострадало уже 20 человек.