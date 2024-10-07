Войска рф дистанционно разбрасывают противопехотные мины в Херсоне - МВА
Киев • УНН
В Днепровском районе Херсона зафиксированы случаи дистанционного минирования российскими войсками. Враг разбрасывает на дорогах опасные противопехотные мины «лепестки», к которым нельзя приближаться.
Сегодня, 7 октября, подтверждено несколько случаев дистанционного минирования в Днепровском районе Херсона. Враг разбрасывает на дорогах мины - «лепестки».
Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
За сегодня подтверждено несколько случаев дистанционного минирования в Днепровском районе Херсона. Враг разбрасывает на дорогах мины - «лепестки». Это распространенная противопехотная мина. Приближаться к ней очень опасно. Мина небольшая, размером с ладонь, зеленого или коричневого цвета. Может взорваться, если к ней прикоснуться. И сама по себе
Он подчеркнул, что приближаться к мине категорически запрещено, а в случае ее обнаружения звонить «101».
Напомним,
В результате российского авиаудара по Херсону пострадало уже 20 человек.