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Внаслідок авіаудару рф по Херсону кількість постраждалих зросла до 20 - ОВА

Внаслідок авіаудару рф по Херсону кількість постраждалих зросла до 20 - ОВА

Київ • УНН

 • 12609 перегляди

Внаслідок російського авіаудару по Херсону постраждало 20 людей. Серед них 63-річний чоловік, який отримав вибухову травму і контузію та перебуває у лікарні.

Внаслідок російського авіаудару по Херсону постраждало вже 20 людей. 63-річний чоловік дістав вибухову травму і контузію, повідомили у понеділок у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Стало відомо про ще одного постраждалого через російський авіаудар по Херсону. 63-річний чоловік дістав вибухову травму і контузію. Наразі потерпілий перебуває у лікарні", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо

російські війська завдали авіаудару по Херсону, використавши 4 КАБи. Удари прийшлися на прибережну та північну частини міста.

Павло Башинський

Павло Башинський

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