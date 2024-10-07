Внаслідок авіаудару рф по Херсону кількість постраждалих зросла до 20 - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по Херсону постраждало 20 людей. Серед них 63-річний чоловік, який отримав вибухову травму і контузію та перебуває у лікарні.
Внаслідок російського авіаудару по Херсону постраждало вже 20 людей. 63-річний чоловік дістав вибухову травму і контузію, повідомили у понеділок у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Стало відомо про ще одного постраждалого через російський авіаудар по Херсону. 63-річний чоловік дістав вибухову травму і контузію. Наразі потерпілий перебуває у лікарні", - повідомили в ОВА.
Нагадаємо
російські війська завдали авіаудару по Херсону, використавши 4 КАБи. Удари прийшлися на прибережну та північну частини міста.