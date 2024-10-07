В результате авиаудара рф по Херсону количество пострадавших возросло до 20 - ОВА

В результате российского авиаудара по Херсону пострадало уже 20 человек. 63-летний мужчина получил взрывную травму и контузию, сообщили в понедельник в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Стало известно о еще одном пострадавшем из-за российского авиаудара по Херсону. 63-летний мужчина получил взрывную травму и контузию. Сейчас пострадавший находится в больнице", - сообщили в ОВА.

Напомним

российские войска нанесли авиаудар по Херсону, использовав 4 КАБа. Удары пришлись на прибрежную и северную части города.