В результате авиаудара рф по Херсону количество пострадавших возросло до 20 - ОВА
Киев • УНН
В результате российского авиаудара по Херсону пострадали 20 человек. Среди них 63-летний мужчина, который получил взрывную травму и контузию и находится в больнице.
В результате российского авиаудара по Херсону пострадало уже 20 человек. 63-летний мужчина получил взрывную травму и контузию, сообщили в понедельник в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Стало известно о еще одном пострадавшем из-за российского авиаудара по Херсону. 63-летний мужчина получил взрывную травму и контузию. Сейчас пострадавший находится в больнице", - сообщили в ОВА.
Напомним
российские войска нанесли авиаудар по Херсону, использовав 4 КАБа. Удары пришлись на прибрежную и северную части города.