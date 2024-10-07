Війська рф дистанційно розкидають протипіхотні міни у Херсоні - МВА
Київ • УНН
У Дніпровському районі Херсона зафіксовано випадки дистанційного мінування російськими військами. Ворог розкидає на дорогах небезпечні протипіхотні міни "пелюстки", до яких не можна наближатися.
Сьогодні, 7 жовтня, підтверджено кілька випадків дистанційного мінування у Дніпровському районі Херсона. Ворог розкидає на дорогах міни - "пелюстки".
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
Деталі
За сьогодні підтверджено кілька випадків дистанційного мінування у Дніпровському районі Херсона. Ворог розкидає на дорогах міни - "пелюстки". Це поширена протипіхотна міна. Наближатися до неї дуже небезпечно. Міна невелика, розміром з долоню, зеленого або коричневого кольору. Може вибухнути, якщо до неї доторкнутися. І сама по собі
Він наголосив, що наближатися до міни категорично заборонено, а у разі її виявлення телефонувати "101".
Нагадаємо
Внаслідок російського авіаудару по Херсону постраждало вже 20 людей.