Ворог масовано обстріляв селище на Херсонщині: було близько 8 "прильотів", є постраждалий
Київ • УНН
Російські війська завдали масованого удару по селищу Зеленівка в Херсонській області. Зафіксовано близько 8 "прильотів", постраждав 42-річний чоловік, який отримав множинні травми.
У Херсонській області під масованими ворожими ударами російських військ опинилось селище Зеленівка. Зафіксовано близько 8 "прильотів", постражав чоловік. Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко, передає УНН.
Російські окупаційні війська завдали масованого удару по Зеленівці. Було близько 8 "прильотів". Під вогнем перебували житлові будинки. Після обстрілу виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували
За його словами, внаслідок обстрілу рф чоловік 42 років отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію і уламкове поранення спини. Медики надали йому допомогу на місці. На момент ворожої атаки потерпілий був на вулиці.
Війська рф дистанційно розкидають протипіхотні міни у Херсоні - МВА07.10.24, 19:45 • 16200 переглядiв