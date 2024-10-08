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Ворог масовано обстріляв селище на Херсонщині: було близько 8 "прильотів", є постраждалий

Київ • УНН

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Російські війська завдали масованого удару по селищу Зеленівка в Херсонській області. Зафіксовано близько 8 "прильотів", постраждав 42-річний чоловік, який отримав множинні травми.

У Херсонській області під масованими ворожими ударами російських військ опинилось селище Зеленівка. Зафіксовано близько 8 "прильотів", постражав чоловік. Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко, передає УНН.

Російські окупаційні війська завдали масованого удару по Зеленівці. Було близько 8 "прильотів". Під вогнем перебували житлові будинки. Після обстрілу виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували

- написав Мрочко.

За його словами, внаслідок обстрілу рф чоловік 42 років отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію і уламкове поранення спини. Медики надали йому допомогу на місці. На момент ворожої атаки потерпілий був на вулиці.

Війська рф дистанційно розкидають протипіхотні міни у Херсоні - МВА07.10.24, 19:45 • 16200 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
khersonska-oblastХерсонська область

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