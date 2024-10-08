На Херсонщине возросла угроза минирования дронами: враг маскирует мины
Киев • УНН
Оккупанты используют дроны для сброса замаскированных мин-"лепестков" в местах скопления людей на Херсонщине. Зафиксированы случаи маскировки мин под мусор или листья для усложнения обнаружения.
На Херсонщине возросла угроза дистанционного минирования. Противник используют дроны для сброса мин - "лепестков". Об этом сообщает "Мы-Украина", передает УНН.
Детали
По словам представителя Херсонской областной военной администрации Александра Толоконникова, недавно зафиксированы случаи, когда мины маскируют под мусор или листья. Вражеские войска обваливают их в листьях и клею, чтобы затруднить обнаружение, особенно осенью. Дроны сбрасывают эти опасные предметы в местах скопления людей, что повышает риск для гражданского населения.
Это не только в Херсоне. Случаи обнаружения мин-"лепестков" также зафиксированы в Станиславе и Александровке
Он призвал жителей быть особенно осторожными, внимательно смотреть под ноги и не позволять детям гулять на улице без присмотра, особенно в прибрежных зонах.
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