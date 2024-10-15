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У Херсоні містян попередили про дистанційне мінування територій росіянами: де може бути небезпечно

Київ • УНН

 • 17716 перегляди

Російські війська все частіше вдаються до дистанційного мінування на Херсонщині. У прибережній зоні Херсона та на дорогах між населеними пунктами зафіксовано кілька випадків розкидання мін.

У Херсоні містян попередили про дистанційне мінування територій росіянами: де може бути небезпечно

На Херсонщині російські війська все частіше  війська вдаються до дистанційного мінування територій. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

Деталі 

За словами Мрочка, за останній час зафіксовано кілька випадків розкидання мін у прибережній зоні Херсона, на дорогах між населеними пунктами.

Він також підкреслив, що рівень небезпеки зросте, коли на землі буде багато опалого листя.

З метою привернення уваги місцевих жителів працівники цивільного захисту населення встановили попереджувальні таблички про мінну небезпеку у парках міста, розташованих у прибережній зоні і які потенційно можуть бути заміновані ворогом дистанційно. Це парки Слави та Шевченківський. Наступні - "Херсонська фортеця" та Придніпровський парк

- заявив очільник МВА.

Нагадаємо

Речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков, попередив, що росіяни маскують міни під сміття або листя.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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