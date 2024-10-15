У Херсоні містян попередили про дистанційне мінування територій росіянами: де може бути небезпечно

На Херсонщині російські війська все частіше війська вдаються до дистанційного мінування територій. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

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За словами Мрочка, за останній час зафіксовано кілька випадків розкидання мін у прибережній зоні Херсона, на дорогах між населеними пунктами.

Він також підкреслив, що рівень небезпеки зросте, коли на землі буде багато опалого листя.

З метою привернення уваги місцевих жителів працівники цивільного захисту населення встановили попереджувальні таблички про мінну небезпеку у парках міста, розташованих у прибережній зоні і які потенційно можуть бути заміновані ворогом дистанційно. Це парки Слави та Шевченківський. Наступні - "Херсонська фортеця" та Придніпровський парк