Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістику
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія Кудряшова
Кількість запусків російських дронів-камікадзе по Україні зросло вчетверо цього року - ЗМІ

Київ • УНН

За перші 10 місяців цього року росія запустила понад 44 000 безпілотників "Шахед" по Україні, що в чотири рази більше, ніж за весь 2024 рік. Близько 64% цих дронів було знищено, що свідчить про навантаження на українську ППО.

Кількість запусків російських дронів-камікадзе по Україні зросло вчетверо цього року - ЗМІ

Згідно з даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), кількість запусків російських безпілотників проти України за перші 10 місяців цього року була на 303% вищою, ніж за весь 2024 рік. Про це пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Використання росією безпілотників-смертників типу "Шахед" в Україні цього року різко зросло. За даними CSIS, росія запустила понад 44 000 безпілотників "Шахед" та їх варіантів, що більш ніж у чотири рази перевищує кількість запусків у 2024 році.

Близько 64% з них було знищено, порівняно з 68% у 2024 році, оскільки масштаби атак розтягують можливості протиповітряної оборони України.

Незважаючи на експоненціальне збільшення кількості запусків, Україні вдається перехопити значну частину безпілотників типу "Шахед".

Міжнародний кореспондент Sky News Джон Спаркс відвідав схід України, щоб побачити, як українські військові борються з ворожими дронами за допомогою безпілотників, перехоплюючи російські "Шахеди" до того, як вони встигають атакувати. Цивільне населення стикається зі зростаючою загрозою від дронів.

Але чим більше дронів надсилає росія, тим важче українським системам ППО перехопити їх усі. А коли так звані "дрони-смертники" пролітають, шкода, яку вони завдають, є значною, а втрати життя можуть бути великими.

Дані місії ООН з моніторингу прав людини в Україні показують руйнівні втрати серед цивільного населення від ракетних атак та атак дронів росії в Україні цього року. З січня по вересень 2025 року щонайменше 494 цивільних особи загинули від ракет та дронів-камікадзе, таких як "Шахед".

ООН запровадила систему відстеження ракет та барражуючих боєприпасів у 2025 році, тому порівняння історичних даних неможливе. Цифри показують, як розширена кампанія росії з використанням дронів посилила тиск на оборону України, і втрати все частіше вимірюються життям цивільного населення.

рф атакувала Україну 7 ракетами та 130 безпілотниками: знешкоджено 92 дрони04.11.25, 09:20 • 1630 переглядiв

росія почала отримувати партії безпілотників Shahed з Ірану після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році та розпочала внутрішнє виробництво безпілотників, назвавши їх "Geran-1" (Shahed-131) та "Geran-2" (Shahed-136). Рік Рікард та Чарлі Валентайн, фахівці з вибухових речовин в EODynamics, пояснюють, що росія постійно адаптує конструкцію Shahed.

Geran 2 - це копія, але вони модифікували її, додавши різні боєголовки. росія адаптує створені ними опції до конкретного удару

 - сказав Рікард Sky News.

Спочатку безпілотники Shahed використовували фугасну боєголовку вагою приблизно 50 кг, але після початку внутрішнього виробництва в росії були додані боєголовки вагою 90 кг.

Рікард пояснює, що поширеним варіантом бойової частини, яка використовується в безпілотниках Shahed, є осколково-фугасна, спрямована на максимізацію осколкової шкоди по особовому складу.

Також використовувалися термобаричні боєголовки, розроблені для максимального вибухового ефекту по будівлях та укріплених позиціях.

Розробка вітчизняних виробничих ліній безпілотників означає, що росія може відносно легко та дешево адаптувати свої можливості з виробництва безпілотників.

Очевидно, що росія проводить масові запуски Shahed впродовж останніх кількох місяців... Це означає, що спостерігається значне збільшення виробничих та пускових потужностей

- заявив Ясір Аталан, науковий співробітник CSIS Futures Lab, що відстежує запуски безпілотників.

У липні російські державні ЗМІ транслювали кадри з виробничого заводу Shahed у спеціальній економічній зоні (СЕЗ) алабуга в татарстані.

За повідомленнями, завод в алабузі має намір виробляти 25 000 безпілотників на рік.

Згідно з оцінками Головного управління розвідки України у серпні, росія планувала виробити 79 000 безпілотників типу "Шахед" у 2025 році.

Доповнення

У Варшаві вирішили не чекати на розробку Європейським Союзом "дронової стіни", оголосивши про створення національної системи протидії "незваним" літальним апаратам. Скільки буде коштувати нова система виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих дронів, оголосять у листопаді.

Павло Зінченко

Війна в УкраїніНовини СвітуТехнології
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Організація Об'єднаних Націй
Шахед-131
Шахед-136
Європейський Союз
Варшава
Україна
Іран