Число запусков российских дронов-камикадзе по Украине выросло в четыре раза в этом году - СМИ

Согласно данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), количество запусков российских беспилотников против Украины за первые 10 месяцев этого года было на 303% выше, чем за весь 2024 год. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Использование россией беспилотников-смертников типа "Шахед" в Украине в этом году резко возросло. По данным CSIS, россия запустила более 44 000 беспилотников "Шахед" и их вариантов, что более чем в четыре раза превышает количество запусков в 2024 году.

Около 64% из них было уничтожено, по сравнению с 68% в 2024 году, поскольку масштабы атак растягивают возможности противовоздушной обороны Украины.

Несмотря на экспоненциальное увеличение количества запусков, Украине удается перехватить значительную часть беспилотников типа "Шахед".

Международный корреспондент Sky News Джон Спаркс посетил восток Украины, чтобы увидеть, как украинские военные борются с вражескими дронами с помощью беспилотников, перехватывая российские "Шахеды" до того, как они успевают атаковать. Гражданское население сталкивается с растущей угрозой от дронов.

Но чем больше дронов посылает россия, тем труднее украинским системам ПВО перехватить их все. А когда так называемые "дроны-смертники" пролетают, ущерб, который они наносят, значителен, а потери жизни могут быть велики.

Данные миссии ООН по мониторингу прав человека в Украине показывают разрушительные потери среди гражданского населения от ракетных атак и атак дронов россии в Украине в этом году. С января по сентябрь 2025 года по меньшей мере 494 гражданских лица погибли от ракет и дронов-камикадзе, таких как "Шахед".

ООН ввела систему отслеживания ракет и барражирующих боеприпасов в 2025 году, поэтому сравнение исторических данных невозможно. Цифры показывают, как расширенная кампания россии по использованию дронов усилила давление на оборону Украины, и потери все чаще измеряются жизнью гражданского населения.

рф атаковала Украину 7 ракетами и 130 беспилотниками: обезврежено 92 дрона

россия начала получать партии беспилотников Shahed из Ирана после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году и начала внутреннее производство беспилотников, назвав их "Герань-1" (Shahed-131) и "Герань-2" (Shahed-136). Рик Рикард и Чарли Валентайн, специалисты по взрывчатым веществам в EODynamics, объясняют, что россия постоянно адаптирует конструкцию Shahed.

Герань 2 - это копия, но они модифицировали ее, добавив различные боеголовки. россия адаптирует созданные ими опции к конкретному удару - сказал Рикард Sky News.

Изначально беспилотники Shahed использовали фугасную боеголовку весом примерно 50 кг, но после начала внутреннего производства в россии были добавлены боеголовки весом 90 кг.

Рикард объясняет, что распространенным вариантом боевой части, используемой в беспилотниках Shahed, является осколочно-фугасная, направленная на максимизацию осколочного ущерба по личному составу.

Также использовались термобарические боеголовки, разработанные для максимального взрывного эффекта по зданиям и укрепленным позициям.

Разработка отечественных производственных линий беспилотников означает, что россия может относительно легко и дешево адаптировать свои возможности по производству беспилотников.

Очевидно, что россия проводит массовые запуски Shahed на протяжении последних нескольких месяцев... Это означает, что наблюдается значительное увеличение производственных и пусковых мощностей - заявил Ясир Аталан, научный сотрудник CSIS Futures Lab, отслеживающий запуски беспилотников.

В июле российские государственные СМИ транслировали кадры с производственного завода Shahed в специальной экономической зоне (СЭЗ) алабуга в татарстане.

По сообщениям, завод в алабуге намерен производить 25 000 беспилотников в год.

Согласно оценкам Главного управления разведки Украины в августе, россия планировала произвести 79 000 беспилотников типа "Шахед" в 2025 году.

Дополнение

