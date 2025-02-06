Нічна атака рф дронами на Харків: в ОВА розкрили масштаби руйнувань на ринку

Через нічну атаку російських військ дронами є пошкодження на ринку в Харкові, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

23:30, місто Харків, Київський район. Внаслідок падіння уламків БПЛА "Герань" пошкоджено близько 100 торгівельних павільйонів ринку. Без постраждалих - написав Синєгубов.

Уже о 1:00 ворог знову атакував Харків. У Новобаварському районі внаслідок падіння уламків БПЛА "Герань" пошкоджено контактні лінії електромережі.

Минулої доби армія рф також обстріляла два райони Харківської області. О 19:00 у Куп'янську внаслідок скиду з дрону вибухового пристрою на автомобіль, зі слів Синєгубова, постраждав 57-річний волонтер. Госпіталізований до медичної установи. А вранці у місті внаслідок обстрілу постраждав 43-річний чоловік.

О 15:30 фіксували удар у Харківському районі у селі Борщова: влучання в землю в лісі, на відкритій території.

Є постраждалі, пошкоджено найбільший ринок і підприємство: у Харкові показали наслідки нічної атаки БпЛА