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Нічна атака рф дронами на Харків: в ОВА розкрили масштаби руйнувань на ринку

Нічна атака рф дронами на Харків: в ОВА розкрили масштаби руйнувань на ринку

Київ • УНН

 • 27492 перегляди

Внаслідок атаки російських дронів у Харкові пошкоджено близько 100 торгових павільйонів та електромережі. У Куп'янську постраждали двоє людей через обстріли та атаку дрона.

Через нічну атаку російських військ дронами є пошкодження на ринку в Харкові, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

23:30, місто Харків, Київський район. Внаслідок падіння уламків БПЛА "Герань" пошкоджено близько 100 торгівельних павільйонів ринку. Без постраждалих

- написав Синєгубов.

Уже о 1:00 ворог знову атакував Харків. У Новобаварському районі внаслідок падіння уламків БПЛА "Герань" пошкоджено контактні лінії електромережі.

Минулої доби армія рф також обстріляла два райони Харківської області. О 19:00 у Куп'янську внаслідок скиду з дрону вибухового пристрою на автомобіль, зі слів Синєгубова, постраждав 57-річний волонтер. Госпіталізований до медичної установи. А вранці у місті внаслідок обстрілу постраждав 43-річний чоловік.

О 15:30 фіксували удар у Харківському районі у селі Борщова: влучання в землю в лісі, на відкритій території.

Є постраждалі, пошкоджено найбільший ринок і підприємство: у Харкові показали наслідки нічної атаки БпЛА06.02.25, 04:11 • 106067 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
shakhid-131Шахід 131
kharkivХарків

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