Є постраждалі, пошкоджено найбільший ринок і підприємство: у Харкові показали наслідки нічної атаки БпЛА

У Харкові через ворожі повітряні удари у ніч проти 6 лютого були пошкоджені найбільший ринок міста та транспортне підприємство. Є постраждалі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.

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Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що удари БПЛА "Герань-2" були завдані ворогом о 23:30 по Київському району міста Харків, та о 01:00 - по Новобаварському району.

Він зазначив, що у Київському районі через повітряну атаку фіксуються "найсуттєвіші руйнування".

Там ворожий безпілотник влучив у дах найбільшого ринку Харкова, через вибух були пошкоджені "десятки торгівельних павільйонів".

Травмованих на місці події немає, також поранення отримали охоронці, які були на місці події