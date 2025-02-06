Є постраждалі, пошкоджено найбільший ринок і підприємство: у Харкові показали наслідки нічної атаки БпЛА
Київ • УНН
У Харкові внаслідок атаки БПЛА "Герань-2" пошкоджено найбільший ринок міста та транспортне підприємство. Постраждали охоронці ринку, де було зруйновано десятки торгівельних павільйонів.
У Харкові через ворожі повітряні удари у ніч проти 6 лютого були пошкоджені найбільший ринок міста та транспортне підприємство. Є постраждалі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.
Деталі
Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що удари БПЛА "Герань-2" були завдані ворогом о 23:30 по Київському району міста Харків, та о 01:00 - по Новобаварському району.
Він зазначив, що у Київському районі через повітряну атаку фіксуються "найсуттєвіші руйнування".
Там ворожий безпілотник влучив у дах найбільшого ринку Харкова, через вибух були пошкоджені "десятки торгівельних павільйонів".
Травмованих на місці події немає, також поранення отримали охоронці, які були на місці події
За словами речника, о 01:00 годині ночі було влучання дрона противника у Новобаварському районі по території інфраструктурного транспортного підприємства. Тут також - без травмованих, передали в облпрокуратурі.
Нагадаємо
У Харкові внаслідок атаки ворожих безпілотників горять торгівельні павільйони на великому ринку в Київському районі. За попередніми даними, постраждалих немає.
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