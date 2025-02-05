Ворог атакував Харків: горить один з найбільших ринків
Київ • УНН
У Харкові внаслідок атаки ворожих безпілотників горять торгівельні павільйони на великому ринку в Київському районі. За попередніми даними, постраждалих немає.
У Харкові горять торгівельні павільйони. Причина пожежі - ворожа повітряна атака із застосуванням ударних безпілотників. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Харківського міського голови Ігоря Терехова.
Деталі
У Харкові ввечері, 5 лютого, було чути вибух на тлі ворожої повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників. Місцева влада повідомила про "приліт" в одному з районів.
За уточненою інформацією удар стався по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою. Є загоряння торгівельних павільйонів
За словами чиновника, інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила.
Нагадаємо
Внаслідок російської ракетної атаки по недобудованому житловому будинку в Одеському районі загинув один чоловік. Ще один постраждалий у тяжкому стані доставлений до лікарні.
Харків уночі ворог атакував дронами: пошкоджено історичну будівлю, є постраждалий05.02.25, 07:39 • 37042 перегляди