Ворог атакував Харків: горить один з найбільших ринків

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У Харкові внаслідок атаки ворожих безпілотників горять торгівельні павільйони на великому ринку в Київському районі. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Харкові горять торгівельні павільйони. Причина пожежі - ворожа повітряна атака із застосуванням ударних безпілотників. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Деталі

У Харкові ввечері, 5 лютого, було чути вибух на тлі ворожої повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників. Місцева влада повідомила про "приліт" в одному з районів.

За уточненою інформацією удар стався по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою. Є загоряння торгівельних павільйонів

написав Ігор Терехов в 23:33.

За словами чиновника, інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила.

Нагадаємо

Внаслідок російської ракетної атаки по недобудованому житловому будинку в Одеському районі загинув один чоловік. Ще один постраждалий у тяжкому стані доставлений до лікарні.

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