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Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев
20:14 • 35992 просмотра

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

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В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

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5 февраля, 13:58 • 105348 просмотра

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский
5 февраля, 13:56 • 101711 просмотра

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский

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Враг атаковал Харьков: горит один из самых больших рынков

Враг атаковал Харьков: горит один из самых больших рынков

Киев  •  УНН

 • 6067 просмотра

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В Харькове в результате атаки вражеских беспилотников горят торговые павильоны на большом рынке в Киевском районе. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Харькове горят торговые павильоны. Причина пожара - вражеская воздушная атака с применением ударных беспилотников. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского головы Игоря Терехова.

Детали

В Харькове вечером, 5 февраля, был слышен взрыв на фоне вражеской воздушной атаки с применением ударных беспилотников. Местные власти сообщили о "прилете" в одном из районов.

По уточненной информации удар произошел по одному из крупнейших харьковских рынков в Киевском районе города, вблизи с транспортной инфраструктурой. Есть возгорание торговых павильонов

написал Игорь Терехов в 23:33.

По словам чиновника, информация о пострадавших на данную минуту не поступала.

Напомним

В результате российской ракетной атаки по недостроенному жилому дому в Одесском районе погиб один человек. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Харьков ночью враг атаковал дронами: повреждено историческое здание, есть пострадавший05.02.25, 07:39 • 25146 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
odessaОдесса
kharkivХарьков

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