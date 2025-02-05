Враг атаковал Харьков: горит один из самых больших рынков

В Харькове горят торговые павильоны. Причина пожара - вражеская воздушная атака с применением ударных беспилотников. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского головы Игоря Терехова.

Детали

В Харькове вечером, 5 февраля, был слышен взрыв на фоне вражеской воздушной атаки с применением ударных беспилотников. Местные власти сообщили о "прилете" в одном из районов.

По уточненной информации удар произошел по одному из крупнейших харьковских рынков в Киевском районе города, вблизи с транспортной инфраструктурой. Есть возгорание торговых павильонов написал Игорь Терехов в 23:33.

По словам чиновника, информация о пострадавших на данную минуту не поступала.

Напомним

В результате российской ракетной атаки по недостроенному жилому дому в Одесском районе погиб один человек. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Харьков ночью враг атаковал дронами: повреждено историческое здание, есть пострадавший