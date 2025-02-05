Враг атаковал Харьков: горит один из самых больших рынков
Киев • УНН
В Харькове в результате атаки вражеских беспилотников горят торговые павильоны на большом рынке в Киевском районе. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Харькове горят торговые павильоны. Причина пожара - вражеская воздушная атака с применением ударных беспилотников. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского головы Игоря Терехова.
Детали
В Харькове вечером, 5 февраля, был слышен взрыв на фоне вражеской воздушной атаки с применением ударных беспилотников. Местные власти сообщили о "прилете" в одном из районов.
По уточненной информации удар произошел по одному из крупнейших харьковских рынков в Киевском районе города, вблизи с транспортной инфраструктурой. Есть возгорание торговых павильонов
По словам чиновника, информация о пострадавших на данную минуту не поступала.
Напомним
В результате российской ракетной атаки по недостроенному жилому дому в Одесском районе погиб один человек. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Харьков ночью враг атаковал дронами: повреждено историческое здание, есть пострадавший05.02.25, 07:39 • 25146 просмотров