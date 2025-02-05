Харьков ночью враг атаковал дронами: повреждено историческое здание, есть пострадавший
Киев • УНН
Российские войска атаковали два района Харькова дронами «Герань-2», повредив памятник архитектуры и учебное заведение. Пострадал один человек из-за острой реакции на стресс.
Российские войска дронами атаковали ночью два района Харькова, повредив памятник архитектуры и учебное заведение, пострадал один человек, сообщил в среду председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Ночью враг ударил по Салтовскому и Основянскому районам Харькова
Со слов председателя ОВА:
- В 02:36 в результате попадания БПЛА типа «Герань-2» повреждена и горела крыша нежилого здания - памятника архитектуры. Пожар локализовали в 05:20.
Пострадал один человек, который проживал в многоэтажке напротив, - острая реакция на стресс
- Около 02:36 в результате попадания БПЛА типа «Герань-2» частично разрушена и горела крыша нежилого здания, также повреждено остекление окон 7-ми корпусов учебного заведения. Без пострадавших.
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