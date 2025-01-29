В Купянске россияне попали дроном возле "скорой": пострадали трое медработников
Киев • УНН
Российские оккупанты атаковали Купянск FPV-дронами. В результате удара повреждены автомобиль экстренной медицинской помощи и гражданское авто, трое пострадавших медработников.
В Харьковской области российские войска атаковали Купянск FPV-дронами, повреждены автомобиль экстренной медицинской помощи и гражданское авто, пострадали трое медработников, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В Купянске оккупанты наносят удары вражескими беспилотниками. Враг попал барражирующим боеприпасом на базе FPV-дрона возле авто экстренной медицинской помощи, повреждено также еще одно гражданское авто", - написал глава ОВА.
Трое медработников пострадали в результате атаки вражеского FPV-дрона. 43-летний водитель со взрывными ранениями госпитализирован в больницу. 26-летняя врач и 41-летняя парамедик - с острой реакцией на стресс
Дополнение
По данным главы ОВА, за прошедшие сутки вражеских ударов по городу Харькову не зафиксировано, но атаки рф имели последствия в трех районах области:
- 22:55, Чугуевский р-н, Змиевская громада, за пределами населенных пунктов на открытой территории. Силы ПВО ликвидировали БПЛА «Герань-2».
- 19:00, Купянский р-н, город Купянск. В результате обстрела поврежден жилой дом.
- 16:30, Купянский р-н, город Купянск. В результате обстрела из РСЗО пострадал гражданский мужчина 67 лет, госпитализирован в медицинское учреждение.
- 14:10, Лозовской р-н, село Семеновка, открытая территория. Обнаружены обломки БПЛА.
- 13:00, Купянский р-н, село Пристенок. В результате удара FPV-дроном и ударов артиллерии повреждены 3 частных жилых дома.
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