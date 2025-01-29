У Куп'янську росіяни поцілили дроном біля "швидкої": постраждали троє медпрацівників

ukenru
Ексклюзив
12:39 • 2145 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 76627 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 123599 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 121903 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 141265 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 171340 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219207 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176135 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151652 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125374 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 142538 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 141929 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 141976 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 136274 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 119183 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 191651 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 189962 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 321420 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 348558 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 282830 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 52303 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 80940 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 79533 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 141929 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 103409 перегляди
Актуальне
У Куп'янську росіяни поцілили дроном біля "швидкої": постраждали троє медпрацівників

У Куп'янську росіяни поцілили дроном біля "швидкої": постраждали троє медпрацівників

Київ • УНН

 • 32019 перегляди

Російські окупанти атакували Куп'янськ FPV-дронами. Внаслідок удару пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги та цивільне авто, троє постраждалих медпрацівників.

У Харківській області російські війська атакували Куп'янськ FPV-дронами, пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги та цивільне авто, постраждали троє медпрацівників, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

"У Куп’янську окупанти завдають ударів ворожими безпілотниками. Ворог влучив баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрона біля авто екстреної медичної допомоги, пошкоджено також ще одне цивільне авто", - написав голова ОВА.

Троє медпрацівників постраждали внаслідок атаки ворожого FPV-дрона. 43-річний водій з вибуховими пораненнями госпіталізований до лікарні. 26-річна лікарка та 41-річна парамедик - з гострою реакцією на стрес

- повідомив Синєгубов.

Доповнення

За даними голови ОВА, минулої доби ворожих ударів по місту Харкову не зафіксовано, але атаки рф мали наслідки у трьох районах області:

  • 22:55, Чугуївський р-н, Зміївська громада, за межами населених пунктів на відкритій території. Сили ППО ліквідували БПЛА "Герань-2".
    • 19:00, Куп'янський р-н, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.
      • 16:30, Куп'янський р-н, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ постраждав цивільний чоловік 67 років, госпіталізований до медичного закладу.
        • 14:10, Лозівський р-н, село Семенівка, відкрита територія. Виявлено уламки БПЛА.
          • 13:00, Куп'янський р-н, село Пристин. Внаслідок удару FPV-дроном та ударів артилерії пошкоджено 3 приватні житлові будинки.

            росія вночі випустила 57 безпілотників та балістичну ракету по Україні, збито 29 дронів29.01.25, 09:59 • 23708 переглядiв

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            Війна
            kupianskКуп'янськ
            kharkivХарків

            Звернутися з питань розміщення реклами