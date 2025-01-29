У Куп'янську росіяни поцілили дроном біля "швидкої": постраждали троє медпрацівників

У Харківській області російські війська атакували Куп'янськ FPV-дронами, пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги та цивільне авто, постраждали троє медпрацівників, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

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"У Куп’янську окупанти завдають ударів ворожими безпілотниками. Ворог влучив баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрона біля авто екстреної медичної допомоги, пошкоджено також ще одне цивільне авто", - написав голова ОВА.

Троє медпрацівників постраждали внаслідок атаки ворожого FPV-дрона. 43-річний водій з вибуховими пораненнями госпіталізований до лікарні. 26-річна лікарка та 41-річна парамедик - з гострою реакцією на стрес - повідомив Синєгубов.

Доповнення

За даними голови ОВА, минулої доби ворожих ударів по місту Харкову не зафіксовано, але атаки рф мали наслідки у трьох районах області:

22:55, Чугуївський р-н, Зміївська громада, за межами населених пунктів на відкритій території. Сили ППО ліквідували БПЛА "Герань-2".

19:00, Куп'янський р-н, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.

16:30, Куп'янський р-н, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ постраждав цивільний чоловік 67 років, госпіталізований до медичного закладу.

14:10, Лозівський р-н, село Семенівка, відкрита територія. Виявлено уламки БПЛА.

13:00, Куп'янський р-н, село Пристин. Внаслідок удару FPV-дроном та ударів артилерії пошкоджено 3 приватні житлові будинки.

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