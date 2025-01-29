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росія вночі випустила 57 безпілотників та балістичну ракету по Україні, збито 29 дронів

росія вночі випустила 57 безпілотників та балістичну ракету по Україні, збито 29 дронів

Київ • УНН

 • 23708 перегляди

У ніч на 29 січня рф атакувала Україну 57 дронами та ракетою "Іскандер-М". Сили ППО збили 29 ударних БПЛА, 14 дронів-імітаторів втрачені, є пошкодження в п'яти областях.

рф уночі атакувала Україну 57 дронами та ракетою "Іскандер-М". Сили ППО збили 29 ударних БПЛА, 14 дронів-імітаторів втрачені, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

У ніч на 29 січня 2025 року (із 19.30 28 січня) противник атакував 57-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим, а також балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.30 підтверджено збиття 29-ти ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях. 14 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина.

Одещина зазнала атаки рф дронами: ціллю стала припортова інфраструктура29.01.25, 08:54 • 25597 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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