россия ночью выпустила 57 беспилотников и баллистическую ракету по Украине, сбито 29 дронов
Киев • УНН
В ночь на 29 января рф атаковала Украину 57 дронами и ракетой «Искандер-М». Силы ПВО сбили 29 ударных БПЛА, 14 дронов-имитаторов потеряны, есть повреждения в пяти областях.
рф ночью атаковала Украину 57 дронами и ракетой "Искандер-М". Силы ПВО сбили 29 ударных БПЛА, 14 дронов-имитаторов потеряны, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
В ночь на 29 января 2025 года (с 19.30 28 января) противник атаковал 57-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым, а также баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 29-ти ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях. 14 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)
Вследствие вражеской атаки пострадали Николаевская, Одесская, Харьковская, Киевская и Сумская области.
Одесская область подверглась атаке рф дронами: целью стала припортовая инфраструктура29.01.25, 08:54 • 12947 просмотров