россия ночью выпустила 57 беспилотников и баллистическую ракету по Украине, сбито 29 дронов

ukenru
Эксклюзив
В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС
08:37 • 14176 просмотра

В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС

Год Змеи 2025: символика, влияние и прогнозы
07:38 • 41934 просмотра

Год Змеи 2025: символика, влияние и прогнозы

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса
28 января, 17:46 • 128634 просмотра

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

Эксклюзив
Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт
28 января, 15:36 • 118138 просмотра

Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт

Эксклюзив
Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году
28 января, 15:13 • 117959 просмотра

Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина
28 января, 13:25 • 143416 просмотра

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

Эксклюзив
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
28 января, 13:03 • 137685 просмотра

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных
28 января, 10:59 • 107321 просмотра

Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных

Эксклюзив
Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог
28 января, 10:33 • 105296 просмотра

Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог

Эксклюзив
План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф
28 января, 07:16 • 109348 просмотра

План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Беспилотники атаковали российскую АЭС: что известно о последствиях

Беспилотники атаковали российскую АЭС: что известно о последствиях

29 января, 00:30 • 101142 просмотра
Вражеские обстрелы на Сумщине: зафиксирована 71 атака и одна жертва среди гражданских

Вражеские обстрелы на Сумщине: зафиксирована 71 атака и одна жертва среди гражданских

03:17 • 42958 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения вражеского дрона

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения вражеского дрона

03:45 • 72492 просмотра
Обломки вражеского беспилотника упали возле станции метро в Киеве

Обломки вражеского беспилотника упали возле станции метро в Киеве

04:21 • 75297 просмотра
Испания выделяет Украине 10 млн евро и расширяет поддержку: что известно

Испания выделяет Украине 10 млн евро и расширяет поддержку: что известно

05:12 • 52594 просмотра
публикации
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 128632 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 143415 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 137684 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

28 января, 11:11 • 134071 просмотра
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 201587 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Макрон анонсировал реконструкцию Лувра: «Мона Лиза» переедет

Макрон анонсировал реконструкцию Лувра: «Мона Лиза» переедет

08:10 • 17131 просмотра
Памела Андерсон появилась на показе Chanel без макияжа: что надела звезда

Памела Андерсон появилась на показе Chanel без макияжа: что надела звезда

28 января, 13:12 • 116079 просмотра
Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

28 января, 09:09 • 129304 просмотра
Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

27 января, 16:50 • 121626 просмотра
Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

27 января, 15:41 • 121551 просмотра
Актуальное
россия ночью выпустила 57 беспилотников и баллистическую ракету по Украине, сбито 29 дронов

россия ночью выпустила 57 беспилотников и баллистическую ракету по Украине, сбито 29 дронов

Киев  •  УНН

 • 8416 просмотра

Read in English

В ночь на 29 января рф атаковала Украину 57 дронами и ракетой «Искандер-М». Силы ПВО сбили 29 ударных БПЛА, 14 дронов-имитаторов потеряны, есть повреждения в пяти областях.

рф ночью атаковала Украину 57 дронами и ракетой "Искандер-М". Силы ПВО сбили 29 ударных БПЛА, 14 дронов-имитаторов потеряны, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 29 января 2025 года (с 19.30 28 января) противник атаковал 57-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым, а также баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 29-ти ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях. 14 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Вследствие вражеской атаки пострадали Николаевская, Одесская, Харьковская, Киевская и Сумская области.

Одесская область подверглась атаке рф дронами: целью стала припортовая инфраструктура29.01.25, 08:54 • 12947 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
9k720-iskander9К720 Искандер
krymКрым
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы