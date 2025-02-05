Харків уночі ворог атакував дронами: пошкоджено історичну будівлю, є постраждалий

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 • 37042 перегляди

Російські війська атакували два райони Харкова дронами "Герань-2", пошкодивши пам'ятку архітектури та навчальний заклад. Постраждала одна людина через гостру реакцію на стрес.

Російські війська дронами атакували вночі два райони Харкова, пошкодивши пам'ятку архітектури та навчальний заклад, постраждала одна людина, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Уночі ворог вдарив по Салтівскому та Основʼянському районах Харкова

- написав Синєгубов.

Зі слів голови ОВА:

  • О 02:36 внаслідок влучання БПЛА типу "Герань-2" пошкоджено та горів дах нежитлової будівлі - пам'ятки архітектури. Пожежу локалізували о 05:20.  

    Постраждала одна людина, яка проживала у багатоповерхівці навпроти, - гостра реакція на стрес

    - повідомив Синєгубов.
    • Близько 02:36 внаслідок влучання БПЛА типу “Герань-2”частково зруйновано та горів дах нежитлової будівлі, також пошкоджено скління вікон 7-ми корпусів навчального закладу. Без постраждалих.

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      Юлія Шрамко

      Юлія Шрамко

      Війна
      kharkivХарків

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