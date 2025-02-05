Харків уночі ворог атакував дронами: пошкоджено історичну будівлю, є постраждалий

Російські війська дронами атакували вночі два райони Харкова, пошкодивши пам'ятку архітектури та навчальний заклад, постраждала одна людина, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Уночі ворог вдарив по Салтівскому та Основʼянському районах Харкова - написав Синєгубов.

Зі слів голови ОВА:

О 02:36 внаслідок влучання БПЛА типу "Герань-2" пошкоджено та горів дах нежитлової будівлі - пам'ятки архітектури. Пожежу локалізували о 05:20.

Постраждала одна людина, яка проживала у багатоповерхівці навпроти, - гостра реакція на стрес - повідомив Синєгубов.

Близько 02:36 внаслідок влучання БПЛА типу “Герань-2”частково зруйновано та горів дах нежитлової будівлі, також пошкоджено скління вікон 7-ми корпусів навчального закладу. Без постраждалих.

У Куп'янську росіяни поцілили дроном біля "швидкої": постраждали троє медпрацівників