Окупанти вдарили ракетою по Одещині, є жертва
Київ • УНН
Внаслідок російської ракетної атаки по недобудованому житловому будинку в Одеському районі загинув один чоловік. Ще один постраждалий у тяжкому стані доставлений до лікарні.
Ворог атакував Одещину ракетою. У результаті атаки один чоловік загинув, ще один - поранений. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
В Одеському районі внаслідок російської ракетної атаки по житловому недобудованому будинку загинув чоловік, ще один - у тяжкому стані в лікарні. Обидва випадково проходили поруч із будинком
За його словами, на місці працюють екстрені служби.
Одещина вночі зазнала атаки рф "шахедами": постраждали літня жінка та дитина, показали наслідки01.02.25, 12:51 • 28060 переглядiв