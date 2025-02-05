Окупанти вдарили ракетою по Одещині, є жертва

Ворог атакував Одещину ракетою. У результаті атаки один чоловік загинув, ще один - поранений. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

В Одеському районі внаслідок російської ракетної атаки по житловому недобудованому будинку загинув чоловік, ще один - у тяжкому стані в лікарні. Обидва випадково проходили поруч із будинком - повідомив Кіпер.

За його словами, на місці працюють екстрені служби.

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