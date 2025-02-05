Оккупанты ударили ракетой по Одесской области, есть жертва

Враг атаковал Одесскую область ракетой. В результате атаки один человек погиб, еще один - ранен. Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В Одесском районе в результате российской ракетной атаки по жилому недостроенному дому погиб мужчина, еще один - в тяжелом состоянии в больнице. Оба случайно проходили рядом с домом - сообщил Кипер.

По его словам, на месте работают экстренные службы.

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