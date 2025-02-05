Оккупанты ударили ракетой по Одесской области, есть жертва
Киев • УНН
В результате российской ракетной атаки по недостроенному жилому дому в Одесском районе погиб один человек. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Враг атаковал Одесскую область ракетой. В результате атаки один человек погиб, еще один - ранен. Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
В Одесском районе в результате российской ракетной атаки по жилому недостроенному дому погиб мужчина, еще один - в тяжелом состоянии в больнице. Оба случайно проходили рядом с домом
По его словам, на месте работают экстренные службы.
Одесская область ночью подверглась атаке рф "шахедами": пострадали пожилая женщина и ребенок, показали последствия01.02.25, 12:51 • 26830 просмотров