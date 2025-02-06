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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Есть пострадавшие, поврежден крупнейший рынок и предприятие: в Харькове показали последствия ночной атаки БпЛА

Киев  •  УНН

 • 4674 просмотра

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В Харькове в результате атаки БПЛА "Герань-2" повреждены крупнейший рынок города и транспортное предприятие. Пострадали охранники рынка, где были разрушены десятки торговых павильонов.

В Харькове из-за вражеских воздушных ударов в ночь на 6 февраля были повреждены крупнейший рынок города и транспортное предприятие. Есть пострадавшие. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.  

Детали

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что удары БПЛА "Герань-2" были нанесены врагом в 23:30 по Киевскому району города Харьков, и в 01:00 - по Новобаварскому району.

Он отметил, что в Киевском районе из-за воздушной атаки фиксируются "самые существенные разрушения".

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Там вражеский беспилотник попал в крышу крупнейшего рынка Харькова, из-за взрыва были повреждены "десятки торговых павильонов".

Травмированных на месте происшествия нет, также ранения получили охранники, которые были на месте происшествия

- сообщил Дмитрий Чубенко.

По словам спикера, в 01:00 часов ночи было попадание дрона противника в Новобаварском районе по территории инфраструктурного транспортного предприятия. Здесь также - без травмированных, передали в облпрокуратуре.

Напомним

В Харькове в результате атаки вражеских беспилотников горят торговые павильоны на большом рынке в Киевском районе. По предварительным данным, пострадавших нет.  

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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