Ночная атака рф дронами на Харьков: в ОВА раскрыли масштабы разрушений на рынке

Из-за ночной атаки российских войск дронами есть повреждения на рынке в Харькове, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

23:30, город Харьков, Киевский район. В результате падения обломков БПЛА "Герань" повреждено около 100 торговых павильонов рынка. Без пострадавших - написал Синегубов.

Уже в 1:00 враг снова атаковал Харьков. В Новобаварском районе в результате падения обломков БПЛА "Герань" повреждены контактные линии электросети.

За прошедшие сутки армия рф также обстреляла два района Харьковской области. В 19:00 в Купянске в результате сброса с дрона взрывного устройства на автомобиль, по словам Синегубова, пострадал 57-летний волонтер. Госпитализирован в медицинское учреждение. А утром в городе в результате обстрела пострадал 43-летний мужчина.

В 15:30 фиксировали удар в Харьковском районе в селе Борщева: попадание в землю в лесу, на открытой территории.

Есть пострадавшие, поврежден крупнейший рынок и предприятие: в Харькове показали последствия ночной атаки БпЛА