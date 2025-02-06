Ночная атака рф дронами на Харьков: в ОВА раскрыли масштабы разрушений на рынке

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Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев
5 февраля, 20:14 • 102844 просмотра

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
5 февраля, 16:15 • 115378 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

Эксклюзив
В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит
5 февраля, 15:14 • 119520 просмотра

В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ
5 февраля, 13:58 • 119990 просмотра

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский
5 февраля, 13:56 • 111165 просмотра

Ещё 150 защитников были возвращены из российского плена - Зеленский

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая
5 февраля, 13:43 • 105742 просмотра

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая

Эксклюзив
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
5 февраля, 12:05 • 135205 просмотра

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК
5 февраля, 11:37 • 91666 просмотра

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК

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Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева
5 февраля, 11:00 • 82943 просмотра

Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"
5 февраля, 06:49 • 102922 просмотра

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночная атака рф дронами на Харьков: в ОВА раскрыли масштабы разрушений на рынке

Ночная атака рф дронами на Харьков: в ОВА раскрыли масштабы разрушений на рынке

Киев  •  УНН

 • 10602 просмотра

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В результате атаки российских дронов в Харькове повреждены около 100 торговых павильонов и электросети. В Купянске пострадали два человека из-за обстрелов и атаки дрона.

Из-за ночной атаки российских войск дронами есть повреждения на рынке в Харькове, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

23:30, город Харьков, Киевский район. В результате падения обломков БПЛА "Герань" повреждено около 100 торговых павильонов рынка. Без пострадавших

- написал Синегубов.

Уже в 1:00 враг снова атаковал Харьков. В Новобаварском районе в результате падения обломков БПЛА "Герань" повреждены контактные линии электросети.

За прошедшие сутки армия рф также обстреляла два района Харьковской области. В 19:00 в Купянске в результате сброса с дрона взрывного устройства на автомобиль, по словам Синегубова, пострадал 57-летний волонтер. Госпитализирован в медицинское учреждение. А утром в городе в результате обстрела пострадал 43-летний мужчина.

В 15:30 фиксировали удар в Харьковском районе в селе Борщева: попадание в землю в лесу, на открытой территории.

Есть пострадавшие, поврежден крупнейший рынок и предприятие: в Харькове показали последствия ночной атаки БпЛА06.02.2025, 04:11 • 28927 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
shakhed-131Шахед 131
kharkivХарьков

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