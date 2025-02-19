Армія рф обстріляла 31 населений пункт Херсонщини: семеро поранених, серед них дитина
Київ • УНН
російські війська атакували Херсонську область, поранивши 7 людей, включаючи дитину. Пошкоджено 11 будинків, інфраструктуру та транспорт, а ППО збило два дрони "Shahed".
Протягом доби російські окупанти атакували Херсонську область за допомогою авіації. Внаслідок ударів 7 людей дістали поранення, з них – одна дитина. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує УНН.
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Зазначається, що минулої доби в області під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Бургунка, Веселе, Зеленівка, Золота Балка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Комишани, Козацьке, Львове, Миколаївка, Микільське, Новоберислав, Новотягинка, Ольгівка, Понятівка, Приозерне, Придніпровське, Республіканець, Садове, Софіївка, Станіслав, Суханове, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, Широка Балка, Шляхове та місто Херсон.
російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду, складське приміщення, гараж та приватні автомобілі,
Він також додав, що під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонщини знищили два дрони-камікадзе "Shahed-131/136".
Нагадаємо
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1300 терористів. Також було знищено 19 танків, 23 БМП, 72 артилерійські системи та 175 БпЛА противника.