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Армия рф обстреляла 31 населенный пункт Херсонщины: семеро раненых, среди них ребенок

Киев  •  УНН

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российские войска атаковали Херсонскую область, ранив 7 человек, включая ребенка. Повреждены 11 домов, инфраструктура и транспорт, а ПВО сбило два дрона "Shahed".

В течение суток российские оккупанты атаковали Херсонскую область с помощью авиации. В результате ударов 7 человек получили ранения, из них - один ребенок. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что за прошедшие сутки в области под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Бургунка, Веселое, Зеленовка, Золотая Балка, Ивановка, Качкаровка, Кизомыс, Камышаны, Казацкое, Львов, Николаевка, Никольское, Новоберислав, Новотягинка, Ольговка, Понятовка, Приозерное, Приднепровское, Республиканец, Садовое, Софиевка, Станислав, Суханово, Токаревка, Тягинка, Красный Маяк, Широкая Балка, Шляховое и город Херсон.

российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 8 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственную постройку, складское помещение, гараж и частные автомобили,

- рассказал Прокудин.

Он также добавил, что во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией Херсонщины уничтожили два дрона-камикадзе "Shahed-131/136".

Напомним

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1300 террористов. Также было уничтожено 19 танков, 23 БМП, 72 артиллерийские системы и 175 БпЛА противника.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
shakhed-131Шахед 131
khersonХерсон

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