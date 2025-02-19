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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127205 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 186014 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149911 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140573 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118335 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145410 перегляди

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Втрати агресора за добу: скільки окупантів знищили ЗСУ 19 лютого

Втрати агресора за добу: скільки окупантів знищили ЗСУ 19 лютого

Київ • УНН

 • 31520 перегляди

За минулу добу ЗСУ ліквідували 1300 терористів. Також знищено 19 танків, 23 БМП, 72 артилерійські системи та 175 БпЛА противника.

Ворог втратив 1300 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати загарбників за період з 24.02.22 по 19.02.25:

- Особовий склад: 862 390 (+1300).

- Танки: 10120 (+19).

- Броньовані бойові машини: 21098 (+23).

- Артилерійські системи: 23347 (+72).

- РСЗВ: 1288 (+3).

- Засоби ППО: 1072 (+4).

- Літаки: 370.

- Гелікоптери: 331.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 25861 (+175).

- Крилаті ракети: 3064.

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 37825 (+146).

- Спеціальна техніка: 3752 (+1).

На фронті відбулося 109 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб18.02.25, 16:33 • 22811 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна

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