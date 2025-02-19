Втрати агресора за добу: скільки окупантів знищили ЗСУ 19 лютого
Київ • УНН
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1300 терористів. Також знищено 19 танків, 23 БМП, 72 артилерійські системи та 175 БпЛА противника.
Ворог втратив 1300 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати загарбників за період з 24.02.22 по 19.02.25:
- Особовий склад: 862 390 (+1300).
- Танки: 10120 (+19).
- Броньовані бойові машини: 21098 (+23).
- Артилерійські системи: 23347 (+72).
- РСЗВ: 1288 (+3).
- Засоби ППО: 1072 (+4).
- Літаки: 370.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 25861 (+175).
- Крилаті ракети: 3064.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 37825 (+146).
- Спеціальна техніка: 3752 (+1).
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