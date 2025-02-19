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04:10 • 47150 просмотра

День Государственного герба Украины, Всемирный день китов и дельфинов: что еще отмечают 19 февраля

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18 февраля, 17:15 • 115746 просмотра

Франция проведет вторую встречу по Украине: среди приглашенных Канада

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18 февраля, 15:01 • 116473 просмотра

Келлог планирует завтра быть в Украине - источники

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18 февраля, 13:55 • 118254 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

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18 февраля, 10:35 • 131098 просмотра

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Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
18 февраля, 04:00 • 170603 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потери агрессора за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ 19 февраля

Потери агрессора за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ 19 февраля

Киев  •  УНН

 • 10093 просмотра

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1300 террористов. Также уничтожено 19 танков, 23 БМП, 72 артиллерийские системы и 175 БпЛА противника.

Враг потерял 1300 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 19.02.25:

- Личный состав: 862 390 (+1300).

- Танки: 10120 (+19).

- Бронированные боевые машины: 21098 (+23).

- Артиллерийские системы: 23347 (+72).

- РСЗВ: 1288 (+3).

- Средства ППО: 1072 (+4).

- Самолеты: 370.

- Вертолёты: 331.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 25861 (+175).

- Крылатые ракеты: 3064.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 37825 (+146).

- Специальная техника: 3752 (+1).

На фронте произошло 109 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб18.02.25, 16:33 • 18712 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

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