Потери агрессора за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ 19 февраля
Киев • УНН
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1300 террористов. Также уничтожено 19 танков, 23 БМП, 72 артиллерийские системы и 175 БпЛА противника.
Враг потерял 1300 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 19.02.25:
- Личный состав: 862 390 (+1300).
- Танки: 10120 (+19).
- Бронированные боевые машины: 21098 (+23).
- Артиллерийские системы: 23347 (+72).
- РСЗВ: 1288 (+3).
- Средства ППО: 1072 (+4).
- Самолеты: 370.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 25861 (+175).
- Крылатые ракеты: 3064.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 37825 (+146).
- Специальная техника: 3752 (+1).
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