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На фронте произошло 109 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 109 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 4861 просмотра

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За сутки произошло 109 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Наибольшая активность наблюдается на Покровском направлении, где враг совершил 33 попытки атак.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 109, горячее всего на Покровском направлении, где враг совершил 33 попытки атак. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины о ситуации по состоянию на 16.00 18.02.2025, пишет УНН.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Заречье Черниговской области; Угроиды, Новодмитровка, Волковка, Дружба Сумской области. Противник нанес авиаудар по Гремячке, что на Черниговщине,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении авиаудару подверглась Черкасская Лозовая.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили 13 атак вблизи Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Макеевка, Новолюбовка и Ямполовка. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении состоялось два боестолкновения вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районе Васюковки и в направлении Александро-Шультино, одну из трех атак подразделения Сил обороны отбили, бои продолжаются.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Крымского, Дилиевки, Торецка и Щербиновки, девять атак продолжаются, еще шесть штурмов захватчиков наши защитники уже отбили. 

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики совершили 33 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Малиновка, Луч, Песчаное, Котлино, Надеждинка, Котляровка, Новоалександровка, Запорожье, Алексеевка, Дачное, Шевченко и Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 25 атак, восемь боестолкновений еще продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 13 штурмовых действий вражеских войск, еще два боестолкновения пока продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах Раздольного и в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении противник 11 раз пытался продвинуться вперед в районах Новоселки и Новополя. Шесть атак врага уже отбито нашими защитниками, еще пять - продолжаются. Авиация российских террористов нанесла удары КАБами по Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении украинские защитники отбивают одну атаку в районе Малых Щербаков. НАРами враг атаковал Пятихатки.

Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отбивали шесть вражеских атак, четыре боестолкновения еще продолжаются до сих пор, также авиация захватчиков нанесла 14 ударов, сбросив при этом 17 КАБ,

- добавили в Генштабе.

На других направлениях существенных изменений не произошло.

Генштаб подтвердил поражение Ильского НПЗ и нефтеперекачивающих станций захватчиков18.02.25, 13:28 • 21174 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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