На фронте произошло 109 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб
Киев • УНН
За сутки произошло 109 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Наибольшая активность наблюдается на Покровском направлении, где враг совершил 33 попытки атак.
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 109, горячее всего на Покровском направлении, где враг совершил 33 попытки атак. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины о ситуации по состоянию на 16.00 18.02.2025, пишет УНН.
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Заречье Черниговской области; Угроиды, Новодмитровка, Волковка, Дружба Сумской области. Противник нанес авиаудар по Гремячке, что на Черниговщине,
На Харьковском направлении авиаудару подверглась Черкасская Лозовая.
На Купянском направлении российские оккупанты совершили 13 атак вблизи Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Макеевка, Новолюбовка и Ямполовка. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Северском направлении состоялось два боестолкновения вблизи Белогоровки.
На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районе Васюковки и в направлении Александро-Шультино, одну из трех атак подразделения Сил обороны отбили, бои продолжаются.
На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Крымского, Дилиевки, Торецка и Щербиновки, девять атак продолжаются, еще шесть штурмов захватчиков наши защитники уже отбили.
На Покровском направлении с начала суток российские захватчики совершили 33 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Малиновка, Луч, Песчаное, Котлино, Надеждинка, Котляровка, Новоалександровка, Запорожье, Алексеевка, Дачное, Шевченко и Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 25 атак, восемь боестолкновений еще продолжаются.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 13 штурмовых действий вражеских войск, еще два боестолкновения пока продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах Раздольного и в направлениях Константинополя и Бурлацкого.
На Гуляйпольском направлении противник 11 раз пытался продвинуться вперед в районах Новоселки и Новополя. Шесть атак врага уже отбито нашими защитниками, еще пять - продолжаются. Авиация российских террористов нанесла удары КАБами по Гуляйполю и Железнодорожному.
На Ореховском направлении украинские защитники отбивают одну атаку в районе Малых Щербаков. НАРами враг атаковал Пятихатки.
Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отбивали шесть вражеских атак, четыре боестолкновения еще продолжаются до сих пор, также авиация захватчиков нанесла 14 ударов, сбросив при этом 17 КАБ,
На других направлениях существенных изменений не произошло.
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