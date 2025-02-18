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05:23 • 3281 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120597 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181633 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146118 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137925 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116906 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107683 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102955 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140799 перегляди

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На фронті відбулося 109 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

На фронті відбулося 109 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 22810 перегляди

За добу відбулося 109 бойових зіткнень на різних напрямках фронту. Найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку, де ворог здійснив 33 спроби атак.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 109, найгарячіше на Покровському напрямку, де ворог здійснив 33 спроби атак. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України про ситуацію станом на 16.00 18.02.2025, пише УНН.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Заріччя Чернігівської області; Угроїди, Новодмитрівка, Вовківка, Дружба Сумської області. Противник завдав авіаудару по Грем’ячці, що на Чернігівщині,

- йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку авіаудару зазнала Черкаська Лозова.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили 13 атак поблизу Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу населених пунктів Копанки, Макіївка, Новолюбівка та Ямполівка. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку відбулось два боєзіткнення поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед в районі Васюківки та в напрямку Олександро-Шультиного, одну з трьох атак підрозділи Сил оборони відбили, бої продовжуються.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Кримського, Диліївки, Торецька та Щербинівки, дев’ять атак тривають, ще шість штурмів загарбників наші захисники вже відбили. 

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 33 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій в районах населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Малинівка, Промінь, Піщане, Котлине, Надеждинка, Котлярівка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Олексіївка, Дачне, Шевченко та Улакли. Сили оборони стримують натиск та відбили 25 атак, вісім боєзіткнень ще тривають.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 13 штурмових дій ворожих військ, ще два боєзіткнення наразі тривають. Противник намагається просуватись в районах Роздольного та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку противник 11 разів намагався просунутись вперед в районах Новосілки та Новополя. Шість атак ворога вже відбито нашими захисниками, ще п’ять - продовжуються. Авіація російських терористів завдала ударів КАБами по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбивають одну атаку в районі Малих Щербаків. НАРами ворог атакував П’ятихатки.

Триває операція в Курській області. Українські воїни за сьогодні відбивали шість ворожих атак, чотири боєзіткнення ще тривають до цього часу, також авіація загарбників завдала 14 ударів, скинувши при цьому 17 КАБ,

- додали у Генштабі.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.

Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ та нафтоперекачувальних станцій загарбників18.02.25, 13:28 • 30134 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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