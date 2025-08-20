$41.260.08
19 серпня, 21:51 • 7074 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
19 серпня, 12:26 • 57173 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 101376 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 91170 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 88301 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 55879 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 35600 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 99603 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 74218 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 87062 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
Ексклюзиви
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 101376 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 91170 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 64565 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 88300 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 70385 перегляди
рф застосовує новий БПЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування - ГУР

Київ • УНН

 • 402 перегляди

ГУР МО України виявило новий російський БПЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування. Він може бути розвідувальним, ударним або хибною ціллю.

рф застосовує новий БПЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування - ГУР

росіяни активно застосовують на різних напрямках фронту новий БПЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.

Деталі

ГУР МО України в розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions публікує 3D-модель, складові та компоненти нового БПЛА, який росія активно застосовує на різних напрямках фронту. Він може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для перевантаження української ППО

- йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що ця модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу.

В ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV.

Конструктивно безпілотник має фюзеляж типу "дельта-крило", подібний до Shahed-131 (гєрань-1), але дещо менший. Навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.

ГУР зазначає, що майже половина компонентів безпілотника виготовлена в Китаї (модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення, кварцовий генератор).

Двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу, що робить дрон найбільш подібним до баражуючого боєприпасу "італмас" виробництва російської zala group.

росія виготовляє ракети та дрони швидше, ніж використовує - FT26.05.25, 15:07 • 4663 перегляди

Анна Мурашко

ВійнаТехнології
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Протиповітряна оборона
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Шахед-131
Шахед-136
Китай
Україна
Безпілотний літальний апарат