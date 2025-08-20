рф застосовує новий БПЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування - ГУР
Київ • УНН
ГУР МО України виявило новий російський БПЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування. Він може бути розвідувальним, ударним або хибною ціллю.
росіяни активно застосовують на різних напрямках фронту новий БПЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.
Деталі
ГУР МО України в розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions публікує 3D-модель, складові та компоненти нового БПЛА, який росія активно застосовує на різних напрямках фронту. Він може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для перевантаження української ППО
Повідомляється, що ця модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу.
В ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV.
Конструктивно безпілотник має фюзеляж типу "дельта-крило", подібний до Shahed-131 (гєрань-1), але дещо менший. Навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.
ГУР зазначає, що майже половина компонентів безпілотника виготовлена в Китаї (модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення, кварцовий генератор).
Двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу, що робить дрон найбільш подібним до баражуючого боєприпасу "італмас" виробництва російської zala group.
