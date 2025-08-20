рф применяет новый БПЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления - ГУР

$41.260.08
48.170.13
ukenru
19 августа, 21:51 • 8212 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 103243 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 92730 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 89682 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 36028 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 99791 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 74347 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 87095 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 104182 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 80677 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
64%
747мм
Популярные новости
В Венгрии заявили, что нефтепровод "Дружба" возобновил работу и предостерегли Украину от повторных атакPhoto19 августа, 21:28 • 4192 просмотра
Зеленский сменил стиль для встречи с Трампом: черный костюм стал «талисманом счастья» и «надеждой на мир»19 августа, 22:02 • 10205 просмотра
Заповедные земли на Волыни "ушли с молотка" за бесценок: ГБР разоблачило топ-чиновника Госгеокадастра19 августа, 22:19 • 4948 просмотра
Оккупанты усилили фильтрацию в Крыму под предлогом миграционных проверок - ЦНС20 августа, 00:13 • 8822 просмотра
Политика умиротворения не принесет Трампу Нобелевскую премию мира - Сенатор Блюменталь02:28 • 10736 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 103241 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 92728 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 89681 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 71014 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 56280 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Каролин Ливитт
Юлия Свириденко
Александр Ван дер Беллен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto19 августа, 17:03 • 19663 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 55395 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 118688 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 70079 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 125900 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Выборы
КАБ-500
КАБ-250

рф применяет новый БПЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления - ГУР

Киев • УНН

 • 1232 просмотра

ГУР МО Украины обнаружило новый российский БПЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления. Он может быть разведывательным, ударным или ложной целью.

рф применяет новый БПЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления - ГУР

россияне активно применяют на различных направлениях фронта новый БПЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

Детали

ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions публикует 3D-модель, составляющие и компоненты нового БПЛА, который россия активно применяет на различных направлениях фронта. Он может использоваться как разведывательный или ударный дрон, а также как ложная цель для перегрузки украинской ПВО

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что эта модификация оборудована камерой и двумя LTE-модемами, которые позволяют передавать видео в реальном времени или в записи через мобильные базовые станции, а также получать команды для корректировки курса.

В ударной версии камера (при условии изменения угла обзора) и удаленное управление могут использоваться для наведения на цель оператором по принципу FPV.

Конструктивно беспилотник имеет фюзеляж типа "дельта-крыло", подобный Shahed-131 (герань-1), но несколько меньше. Навигация осуществляется помехозащищенной системой спутникового позиционирования с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar.

ГУР отмечает, что почти половина компонентов беспилотника изготовлена в Китае (модули связи, мини-компьютер, регулятор питания, кварцевый генератор).

Двигатель DLE установлен в носовой части фюзеляжа, что делает дрон наиболее похожим на барражирующий боеприпас "Италмас" производства российской Zala Group.

россия производит ракеты и дроны быстрее, чем использует - FT26.05.2025, 15:07 • 4667 просмотров

Анна Мурашко

ВойнаТехнологии
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Зенитная война
Главное управление разведки Украины
Шахед 131
Шахед-136
Китай
Украина
Беспилотный летательный аппарат