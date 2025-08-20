рф применяет новый БПЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления - ГУР
Киев • УНН
ГУР МО Украины обнаружило новый российский БПЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления. Он может быть разведывательным, ударным или ложной целью.
россияне активно применяют на различных направлениях фронта новый БПЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.
Детали
ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions публикует 3D-модель, составляющие и компоненты нового БПЛА, который россия активно применяет на различных направлениях фронта. Он может использоваться как разведывательный или ударный дрон, а также как ложная цель для перегрузки украинской ПВО
Сообщается, что эта модификация оборудована камерой и двумя LTE-модемами, которые позволяют передавать видео в реальном времени или в записи через мобильные базовые станции, а также получать команды для корректировки курса.
В ударной версии камера (при условии изменения угла обзора) и удаленное управление могут использоваться для наведения на цель оператором по принципу FPV.
Конструктивно беспилотник имеет фюзеляж типа "дельта-крыло", подобный Shahed-131 (герань-1), но несколько меньше. Навигация осуществляется помехозащищенной системой спутникового позиционирования с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar.
ГУР отмечает, что почти половина компонентов беспилотника изготовлена в Китае (модули связи, мини-компьютер, регулятор питания, кварцевый генератор).
Двигатель DLE установлен в носовой части фюзеляжа, что делает дрон наиболее похожим на барражирующий боеприпас "Италмас" производства российской Zala Group.
