Россия производит ракеты и дроны быстрее, чем использует - FT
Киев • УНН
Россия производит больше ракет и дронов, чем использует, пишет СМИ.
россия сейчас производит больше ракет и беспилотников, чем тратит. Это создает новые вызовы для Украины, сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
"Сейчас россия производит ракеты и беспилотники быстрее, чем использует, накапливает запасы и усиливает давление на растянутую оборону Украины", - говорится в публикации.
Такой рост российского производства, как указывается, "означает, что Украине понадобится дополнительная поддержка Запада, чтобы поддерживать свою оборону - в то время, когда дальнейшая поддержка США является неопределенной, а европейские поставки не могут полностью заменить американское оружие, в частности противовоздушную оборону".
Напомним
Украина неоднократно сообщала о дефиците ПВО из-за массированных обстрелов со стороны рф. Западные партнеры предоставляют Киеву комплексы Patriot, NASAMS и IRIS-T, однако ресурсы остаются ограниченными.