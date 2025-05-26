Россия производит ракеты и дроны быстрее, чем использует - FT

россия сейчас производит больше ракет и беспилотников, чем тратит. Это создает новые вызовы для Украины, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Сейчас россия производит ракеты и беспилотники быстрее, чем использует, накапливает запасы и усиливает давление на растянутую оборону Украины", - говорится в публикации.

Такой рост российского производства, как указывается, "означает, что Украине понадобится дополнительная поддержка Запада, чтобы поддерживать свою оборону - в то время, когда дальнейшая поддержка США является неопределенной, а европейские поставки не могут полностью заменить американское оружие, в частности противовоздушную оборону".

Напомним

Украина неоднократно сообщала о дефиците ПВО из-за массированных обстрелов со стороны рф. Западные партнеры предоставляют Киеву комплексы Patriot, NASAMS и IRIS-T, однако ресурсы остаются ограниченными.