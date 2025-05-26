росія виготовляє ракети та дрони швидше, ніж використовує - FT

росія наразі виробляє більше ракет і безпілотників, ніж витрачає. Це створює нові виклики для України, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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"Зараз росія виробляє ракети та безпілотники швидше, ніж використовує, накопичує запаси та посилює тиск на розтягнуту оборону України", - ідеться у публікації.

Таке зростання російського виробництва, як вказується, "означає, що Україні знадобиться додаткова підтримка Заходу, щоб підтримувати свою оборону - у той час, коли подальша підтримка США є невизначеною, а європейські поставки не можуть повністю замінити американську зброю, зокрема протиповітряну оборону".

Нагадаємо

Україна неодноразово повідомляла про дефіцит ППО через масовані обстріли з боку рф. Західні партнери надають Києву комплекси Patriot, NASAMS та IRIS-T, однак ресурси залишаються обмеженими.