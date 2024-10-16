российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов
Киев • УНН
Эксперты КНИИСЭ исследуют изменения в российском оружии для эффективного противодействия. Выявлены модификации ракет С-300/400 и шумовые характеристики "Шахедов", а также использование западных компонентов.
россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. О каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия - о результатах последних исследований рассказали специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в комментарии УНН.
Детали
По словам экспертов, необходимо постоянно фиксировать изменения в конструкции российского оружия для того, чтобы эффективно ему противодействовать.
На основе полученных для исследований обломков можно проследить определенные изменения российского ударного оружия. Например, россияне массово используют ракеты С-300/400 для ударов по крупным городам, таким как Харьков, Запорожье, Днепр, а также по критической инфраструктуре. Одна из самых опасных характеристик этих ракет - большая разрушительная сила и непредсказуемость последствий в зависимости от места взрыва. Имеем на исследовании обломки различных типов ракет и среди них - остатки С-300, которую россияне используют для массовых ударов по гражданским объектам. На первый взгляд они выглядят очень похожими, но многое зависит от места попадания и взрыва. Поэтому, мы работаем для того, чтобы понять, как российская армия адаптирует свое оружие к современным условиям. Наша цель - изучить каждый образец, каждый обломок, чтобы обеспечить максимальную безопасность для наших граждан
Также специалисты активно исследуют шумовые характеристики «Шахедов». Это необходимо для того, чтобы силы ПВО имели возможность быстрее их обнаруживать в полете.
«К сожалению, многие украинцы уже лично слышали как звучат в процессе полета ударные беспилотники, они создают специфический звук, подобный работе газонокосилки. Это связано с их двигателями общего назначения, которые также используются в хозяйственных целях. Однако эта особенность помогает нашим защитникам идентифицировать их в полете», - пояснили эксперты.
Также специалисты КНИИСЭ в очередной раз отмечают, что в обломках российских ракет и дронов они находят немало западных компонентов, в том числе и производства западных компаний. Отмечают, что союзникам Украины необходимо усиливать санкционный контроль, ведь во многом именно благодаря современным комплектующим возможна эволюция вражеского оружия.
Директор КНИИСЭ Рувин рассказал, что компоненты российских дронов и ракет каждый раз разные13 сентября 2024, 14:36 • 18473 просмотра