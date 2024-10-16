российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов

россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. О каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия - о результатах последних исследований рассказали специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в комментарии УНН.

Детали

По словам экспертов, необходимо постоянно фиксировать изменения в конструкции российского оружия для того, чтобы эффективно ему противодействовать.

На основе полученных для исследований обломков можно проследить определенные изменения российского ударного оружия. Например, россияне массово используют ракеты С-300/400 для ударов по крупным городам, таким как Харьков, Запорожье, Днепр, а также по критической инфраструктуре. Одна из самых опасных характеристик этих ракет - большая разрушительная сила и непредсказуемость последствий в зависимости от места взрыва. Имеем на исследовании обломки различных типов ракет и среди них - остатки С-300, которую россияне используют для массовых ударов по гражданским объектам. На первый взгляд они выглядят очень похожими, но многое зависит от места попадания и взрыва. Поэтому, мы работаем для того, чтобы понять, как российская армия адаптирует свое оружие к современным условиям. Наша цель - изучить каждый образец, каждый обломок, чтобы обеспечить максимальную безопасность для наших граждан