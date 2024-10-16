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российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов

российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 13:07  •  9297 просмотра

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Эксперты КНИИСЭ исследуют изменения в российском оружии для эффективного противодействия. Выявлены модификации ракет С-300/400 и шумовые характеристики "Шахедов", а также использование западных компонентов.

россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. О каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия - о результатах последних исследований рассказали специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в комментарии УНН.

Детали

По словам экспертов, необходимо постоянно фиксировать изменения в конструкции российского оружия для того, чтобы эффективно ему противодействовать.

На основе полученных для исследований обломков можно проследить определенные изменения российского ударного оружия. Например, россияне массово используют ракеты С-300/400 для ударов по крупным городам, таким как Харьков, Запорожье, Днепр, а также по критической инфраструктуре. Одна из самых опасных характеристик этих ракет - большая разрушительная сила и непредсказуемость последствий в зависимости от места взрыва. Имеем на исследовании обломки различных типов ракет и среди них - остатки С-300, которую россияне используют для массовых ударов по гражданским объектам. На первый взгляд они выглядят очень похожими, но многое зависит от места попадания и взрыва. Поэтому, мы работаем для того, чтобы понять, как российская армия адаптирует свое оружие к современным условиям. Наша цель - изучить каждый образец, каждый обломок, чтобы обеспечить максимальную безопасность для наших граждан

- отмечают эксперты КНИИСЭ.

Также специалисты активно исследуют шумовые характеристики «Шахедов». Это необходимо для того, чтобы силы ПВО имели возможность быстрее их обнаруживать в полете.

«К сожалению, многие украинцы уже лично слышали как звучат в процессе полета ударные беспилотники, они создают специфический звук, подобный работе газонокосилки. Это связано с их двигателями общего назначения, которые также используются в хозяйственных целях. Однако эта особенность помогает нашим защитникам идентифицировать их в полете», - пояснили эксперты.

Также специалисты КНИИСЭ в очередной раз отмечают, что в обломках российских ракет и дронов они находят немало западных компонентов, в том числе и производства западных компаний. Отмечают, что союзникам Украины необходимо усиливать санкционный контроль, ведь во многом именно благодаря современным комплектующим возможна эволюция вражеского оружия.

Директор КНИИСЭ Рувин рассказал, что компоненты российских дронов и ракет каждый раз разные13 сентября 2024, 14:36 • 18473 просмотра

Захар Подкидышев

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