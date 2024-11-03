Обломки сбитых объектов повредили инфраструктуру в центре Киева: без пожара и жертв
Киев • УНН
В Киеве зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника, которые повредили дорожное покрытие и электросеть. Взрывная волна также повредила окна общежития и офисного здания, пострадавших нет.
В результате атаки на Киев, обломки поражающих объектов повредили дорожное покрытие, опору освещения и электропровода. Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает УНН.
Детали
Взрывная волна нанесла ущерб стеклам на окнах общежития на первом и втором этажах, а также в офисном здании с первого по девятый этаж. По предварительным данным, пожаров и пострадавших нет. Информация по инциденту продолжает уточняться.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в Шевченковском районе столицы зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника, что повлекло пожар.
В столице упали обломки дрона: в Шевченковском районе возник пожар3 ноября 2024, 04:27 • 9060 просмотров