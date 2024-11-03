Обломки сбитых объектов повредили инфраструктуру в центре Киева: без пожара и жертв

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 108187 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 117961 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 119799 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 140274 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 152692 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 145286 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 142175 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 192598 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131961 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обломки сбитых объектов повредили инфраструктуру в центре Киева: без пожара и жертв

Обломки сбитых объектов повредили инфраструктуру в центре Киева: без пожара и жертв

Киев  •  УНН

04:54 • 7235 просмотра

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В Киеве зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника, которые повредили дорожное покрытие и электросеть. Взрывная волна также повредила окна общежития и офисного здания, пострадавших нет.

В результате атаки на Киев, обломки поражающих объектов повредили дорожное покрытие, опору освещения и электропровода. Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Взрывная волна нанесла ущерб стеклам на окнах общежития на первом и втором этажах, а также в офисном здании с первого по девятый этаж. По предварительным данным, пожаров и пострадавших нет. Информация по инциденту продолжает уточняться.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Шевченковском районе столицы зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника, что повлекло пожар. 

В столице упали обломки дрона: в Шевченковском районе возник пожар3 ноября 2024, 04:27 • 9060 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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