В столице упали обломки дрона: в Шевченковском районе возник пожар
Киев • УНН
В Шевченковском районе Киева зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника, что привело к пожару. На месте работают спасатели, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
В Киеве зафиксировано падение обломков БпЛА после вражеской атаки. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
Сегодня утром, в результате атаки ударных беспилотников оккупантов по столице, обломки БпЛА упали в Шевченковском районе Киева. По предварительной информации, инцидент вызвал пожар на месте падения.
Сейчас данные о масштабе возгорания, возможных разрушениях и пострадавших уточняются. На месте происшествия работают спасатели и другие экстренные службы, которые продолжают обследовать район для обеспечения безопасности и оценки ущерба.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в столице Украины зафиксирован взрыв в результате атаки вражеских беспилотников. Силы ПВО работали над уничтожением воздушных целей.
В Киеве прогремел взрыв во время атаки дронов: работает ПВО3 ноября 2024, 03:51 • 3462 просмотра