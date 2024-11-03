В Киеве прогремел взрыв во время атаки дронов: работает ПВО

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 107136 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 116521 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 118370 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 139050 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 151791 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 144905 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 141924 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 191534 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131945 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 216812 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве прогремел взрыв во время атаки дронов: работает ПВО

В Киеве прогремел взрыв во время атаки дронов: работает ПВО

Киев  •  УНН

03:51 • 3281 просмотра

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В столице Украины зафиксирован взрыв в результате атаки вражеских беспилотников. Силы ПВО работают над уничтожением воздушных целей, население призывают находиться в укрытиях.

В столице прогремел взрыв в ходе атаки вражеских беспилотников, которая все еще продолжается. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Сегодня Силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией воздушных целей, противостоя нападению дронов противника.

Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

Воздушные Силы фиксируют движение вражеских дронов над областями Украины3 ноября 2024, 03:27 • 4491 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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