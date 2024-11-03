В Киеве прогремел взрыв во время атаки дронов: работает ПВО
Киев • УНН
В столице Украины зафиксирован взрыв в результате атаки вражеских беспилотников. Силы ПВО работают над уничтожением воздушных целей, население призывают находиться в укрытиях.
В столице прогремел взрыв в ходе атаки вражеских беспилотников, которая все еще продолжается. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Сегодня Силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией воздушных целей, противостоя нападению дронов противника.
Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.
Воздушные Силы фиксируют движение вражеских дронов над областями Украины3 ноября 2024, 03:27 • 4491 просмотр