Воздушные Силы фиксируют движение вражеских дронов над областями Украины
Киев • УНН
Над Николаевской, Киевской, Сумской и Житомирской областями зафиксировано движение ударных беспилотников. На Сумщине противник дополнительно применил управляемые авиабомбы.
В небе над несколькими регионами Украины зафиксировано движение ударных беспилотников, а также пуски управляемых авиабомб на Сумщине. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Движение БпЛА:
- Николаевщина: ударные БпЛА наблюдаются на юге и севере области, их курс направлен на северо-запад.
- Киевщина: южнее Киева БпЛА движутся с переменными направлениями, что затрудняет предсказание их маршрута.
- Сумщина: беспилотники движутся на юго-запад, оставляя угрозу для населенных пунктов.
- Житомирщина: в восточной части области беспилотники зафиксированы на западном курсе.
Авиаудары:
На Сумщине тактическая авиация противника применила управляемые авиабомбы.
Над Днепропетровской областью сбили БПЛА - ОВА18 июля 2023, 03:37 • 176162 просмотра