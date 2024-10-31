В Киеве работает ПВО: что происходит в небе над столицей
Киев • УНН
В столице Украины раздаются взрывы и работает противовоздушная оборона. В небе над Киевской областью замечены вражеские беспилотники, население призывают находиться в укрытиях.
В столице раздавались взрывы. Как сообщили в КГВА, работает ПВО, передает УНН.
«Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!» - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Ранее в Воздушных силах призвали киевлян пройти в укрытие.
Как сообщал УНН, на Киевщине были замечены вражеские беспилотники.