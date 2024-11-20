В Киеве сегодня станет больше блокпостов: в чем причина
Киев • УНН
В столице разворачивают временные блокпосты и проводят контрдиверсионные мероприятия в рамках учений по безопасности. Тренировки включают проверку документов и транспорта для улучшения системы защиты города.
В столице сегодня состоятся учения по безопасности, которые предусматривают развертывание временных блокпостов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации.
Учения предусматривают, в частности, проверку документов и отработку контрдиверсионных мероприятий.
"Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями систематически проводят тренировки.
Эти тренировки предусматривают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Главная задача учений - совершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения.
"Такие тренировки в Киеве будут проводиться и в дальнейшем - системно. Они нужны, чтобы еще лучше подготовиться к выполнению важной задачи - защиты Киева и его жителей от потенциальных угроз", - добавил руководитель военной администрации.
В то же время Попко отметил, что все структуры, силы и ведомства столицы ежедневно работают для защиты Киева и его жителей.
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