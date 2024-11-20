В Киеве сегодня станет больше блокпостов: в чем причина

ukenru
Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций
 • 108210 просмотра

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
 • 108475 просмотра

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели

Эксклюзив
россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
 • 121212 просмотра

россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

Эксклюзив
«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения
 • 127859 просмотра

«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

Эксклюзив
"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это
 • 121076 просмотра

"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это

Эксклюзив
В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно
 • 121890 просмотра

В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно

Эксклюзив
Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт
 • 122761 просмотра

Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт

Эксклюзив
Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева
 • 116780 просмотра

Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева

Эксклюзив
Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить
 • 123214 просмотра

Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

Эксклюзив
Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей
 • 138169 просмотра

Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Министры иностранных дел ЕС в Варшаве: Усиление поддержки Украины и санкций против рф остаются приоритетами

Министры иностранных дел ЕС в Варшаве: Усиление поддержки Украины и санкций против рф остаются приоритетами

 • 42403 просмотра
Обстрел Купянска: четыре человека получили ранения

Обстрел Купянска: четыре человека получили ранения

 • 45344 просмотра
Сборная Украины победила Албанию и получила шанс на повышение в Лиге Наций

Сборная Украины победила Албанию и получила шанс на повышение в Лиге Наций

 • 34309 просмотра
В Киеве произошли взрывы: объявлена воздушная тревога

В Киеве произошли взрывы: объявлена воздушная тревога

 • 48703 просмотра
В Черном море обнаружено 6 вражеских кораблей с «Калибрами»: сколько ракет под угрозой

В Черном море обнаружено 6 вражеских кораблей с «Калибрами»: сколько ракет под угрозой

04:23 • 41550 просмотра
публикации
Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

 • 108201 просмотра
Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

 • 136282 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

 • 243160 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 329034 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 246115 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пока судья решает дело экс-порнозвезды против Трампа: Сторми Дэниелс ответила, покинет ли она США

Пока судья решает дело экс-порнозвезды против Трампа: Сторми Дэниелс ответила, покинет ли она США

 • 59748 просмотра
National Geographic представил 20 лучших фотографий в мире

National Geographic представил 20 лучших фотографий в мире

 • 75507 просмотра
Шер выпускает первую часть мемуаров в книге, где более 400 страниц

Шер выпускает первую часть мемуаров в книге, где более 400 страниц

 • 90851 просмотра
Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика

 • 106248 просмотра
Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

Шведская модель OnlyFans хочет родить от Илона Маска в рамках колонизации Марса

 • 106437 просмотра
Актуальное
В Киеве сегодня станет больше блокпостов: в чем причина

В Киеве сегодня станет больше блокпостов: в чем причина

Киев  •  УНН

 • 363 просмотра

Read in English

В столице разворачивают временные блокпосты и проводят контрдиверсионные мероприятия в рамках учений по безопасности. Тренировки включают проверку документов и транспорта для улучшения системы защиты города.

В столице сегодня состоятся учения по безопасности, которые предусматривают развертывание временных блокпостов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации.

Учения предусматривают, в частности, проверку документов и отработку контрдиверсионных мероприятий.

"Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями систематически проводят тренировки.

Эти тренировки предусматривают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Главная задача  учений - совершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения.

"Такие тренировки в Киеве будут проводиться и в дальнейшем - системно. Они нужны, чтобы еще лучше подготовиться к выполнению важной задачи - защиты Киева и его жителей от потенциальных угроз", - добавил руководитель военной администрации.

В то же время Попко отметил, что все структуры, силы и ведомства столицы ежедневно работают для защиты Киева и его жителей.

Посольство США в Киеве предупредило о "возможной мощной атаке"20 нояб. 2024, 06:46 • 1655 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Киев
serhii-popkoСергей Попко
kievКиев