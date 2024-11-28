Обломки упали в Днепровском районе Киева на фоне атаки рф: КГВА сообщило о последствиях
Киев • УНН
В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков ракет на открытую территорию. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, воздушная тревога продолжается.
В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков, предварительно, на открытую территорию, во время ракетной атаки рф. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, воздушная тревога продолжается, сообщили в КГВА в четверг в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"В результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Предварительно, на открытую территорию. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Данные оперативной сводки уточняются. Воздушная тревога продолжается. Пребывайте в укрытиях до отбоя!"- указал Сергей Попко, начальник КГВА.
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