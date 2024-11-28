Воздушные силы фиксируют движение ракет в нескольких регионах Украины: что известно

Воздушные силы ВСУ сообщают о ракетной опасности в разных областях Украины, пишет УНН.

Детали

На 8:08 ситуация, по данным ВС ВСУ, следующая:

Группы ракет из Черновицкой области двигаются в Ивано-Франковскую область.

Ракеты с юга Киевской области на Житомирщину.

Житомир, группа ракет в вашем направлении.

Винница, ракета с восточного направления.

Еще ракета на Николаев с юга. "В Николаеве слышны взрывы! Ракетная угроза продолжается!" – сообщил после 8 часов мэр Николаева Александр Сенкевич в соцсетях.

По данным мониторингового канала "Николаевский Ванек", "первые ракеты в воздушном пространстве Ивано-Франковской области. Также, следующая большая группа ракет из Хмельницкой области перелетают в Черновицкую область. Пара ракет подлетает к Виннице. Еще одиночные ракеты в разных частях Житомирской области. На юге сейчас без ракет. Несколько ракет на пересечении Житомирской и Киевской областей".