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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные силы фиксируют движение ракет в нескольких регионах Украины: что известно

Киев  •  УНН

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ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности в различных областях Украины по состоянию на 8: 05.ракеты движутся в направлении Ивано-Франковщины, Житомирщины, Винницы и Николаева.

Воздушные силы ВСУ сообщают о ракетной опасности в разных областях Украины, пишет УНН.

Детали

На 8:08 ситуация, по данным ВС ВСУ, следующая:

Группы ракет из Черновицкой области двигаются в Ивано-Франковскую область.

Ракеты с юга Киевской области на Житомирщину.

Житомир, группа ракет в вашем направлении.

Винница, ракета с восточного направления.

Еще ракета на Николаев с юга. "В Николаеве слышны взрывы! Ракетная угроза продолжается!" – сообщил после 8 часов мэр Николаева Александр Сенкевич в соцсетях.

По данным мониторингового канала "Николаевский Ванек", "первые ракеты в воздушном пространстве Ивано-Франковской области. Также, следующая большая группа ракет из Хмельницкой области перелетают в Черновицкую область. Пара ракет подлетает к Виннице. Еще одиночные ракеты в разных частях Житомирской области. На юге сейчас без ракет. Несколько ракет на пересечении Житомирской и Киевской областей".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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