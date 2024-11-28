Воздушные силы фиксируют движение ракет в нескольких регионах Украины: что известно
Киев • УНН
ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности в различных областях Украины по состоянию на 8: 05.ракеты движутся в направлении Ивано-Франковщины, Житомирщины, Винницы и Николаева.
Воздушные силы ВСУ сообщают о ракетной опасности в разных областях Украины, пишет УНН.
Детали
На 8:08 ситуация, по данным ВС ВСУ, следующая:
Группы ракет из Черновицкой области двигаются в Ивано-Франковскую область.
Ракеты с юга Киевской области на Житомирщину.
Житомир, группа ракет в вашем направлении.
Винница, ракета с восточного направления.
Еще ракета на Николаев с юга. "В Николаеве слышны взрывы! Ракетная угроза продолжается!" – сообщил после 8 часов мэр Николаева Александр Сенкевич в соцсетях.
По данным мониторингового канала "Николаевский Ванек", "первые ракеты в воздушном пространстве Ивано-Франковской области. Также, следующая большая группа ракет из Хмельницкой области перелетают в Черновицкую область. Пара ракет подлетает к Виннице. Еще одиночные ракеты в разных частях Житомирской области. На юге сейчас без ракет. Несколько ракет на пересечении Житомирской и Киевской областей".