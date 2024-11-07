В Голосеевском районе Киева повреждена квартира и вспыхнул пожар на территории гаражного кооператива
Киев • УНН
В жилом доме Голосеевского района зафиксированы значительные повреждения квартиры. На территории местного гаражного кооператива возникло возгорание, информация о пострадавших отсутствует.
В Голосеевском районе Киева зафиксированы существенные повреждения одной из квартир в жилом доме. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, на месте инцидента не было зафиксировано пожара, а информация о пострадавших отсутствует.
Кроме того, в том же районе произошло возгорание на территории гаражного кооператива. Пожарные и другие экстренные службы уже выехали на место происшествия. Информация о пострадавших также пока не поступала.
Данные о ситуации уточняются.
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