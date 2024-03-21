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В Киеве раздаются взрывы
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На Киевщине работает ППО
WP: Украина стремительно производит боеприпасы
В Украине - масштабная воздушная тревога
Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды
Майк Джонсон сообщил о планах пригласить Нетаньяху в Конгресс США
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Сообщалось о взрывах в Киеве и области, была объявлена воздушная тревога и запущена баллистическая ракета воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал" в направлении столицы.
В Португалии новый премьер-министр
Луиш Монтенегро, лидер правоцентристского оппозиционного Демократического альянса Португалии, был назначен новым премьер-министром Португалии после того, как его альянс победил на недавних парламентских выборах.
На Киевщине работает ППО
В Киевской области из-за взрывов работают силы противовоздушной обороны, а жителей призывают соблюдать информационную тишину, не снимать и не писать о работе защитников в сети, заботиться о собственной безопасности и оставаться в укрытиях во время налета авиации.
WP: Украина стремительно производит боеприпасы
Украинская оружейная промышленность быстро производит боеприпасы, военную технику, ракеты и другие товары, необходимые для ведения боевых действий, и ожидается, что производство увеличится в шесть раз в 2023 году.
В Украине - масштабная воздушная тревога
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за возможного запуска стратегических авиационных ракет с российских бомбардировщиков Ту-95мс.
Косово передаст Украине бронемашины, грузовики и минометные снаряды
Косово предоставит Украине два пакета военной помощи, состоящие из минометных мин, грузовиков, бронетехники и боеприпасов.
Майк Джонсон сообщил о планах пригласить Нетаньяху в Конгресс США
Майк Джонсон, спикер Палаты представителей Конгресса США, объявил о планах пригласить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступить перед Конгрессом, чтобы продемонстрировать солидарность и поддержку Израиля.
В Японии - экстренно предупредили о землетрясении в районе Токио
В районе Токио на востоке Японии было объявлено чрезвычайное предупреждение о землетрясении с оценкой магнитуды 5 баллов из 7 возможных вблизи эпицентра к северу от Токио и меньшей интенсивностью 2-3 балла в самом Токио, хотя предупреждения о цунами не было, и пока что не поступало сообщений о пострадавших или повреждениях.
Парламент Эстонии одобрил проект расторжения договора о правовой помощи с РФ
Парламент Эстонии одобрил расторжение соглашения о правовой помощи с Россией с весны 2025 года.
Bloomberg: Минюст США намерен подать иск к Apple из-за ограничения функций iPhone
Министерство юстиции США планирует подать в суд на Apple 21 марта за нарушение антимонопольного законодательства путем блокировки доступа к аппаратным и программным функциям iPhone.